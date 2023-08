Sta entrando nel vivo il calciomercato della Juventus e non solo. Protagoniste anche le altre società di Serie A, ecco cosa sta succedendo.

Occhi di Pradé che dopo Parisi vuole portare alla Fiorentina Baldanzi. Il trequartista è un obiettivo di mercato anche della Juventus ma i viola sono pronti a sorpassare i bianconeri nella corsa per il giovane talento che può lasciare anzitempo Empoli. Valutazioni in corso da parte dell’entourage del giocatore che sta valutando con estrema attenzione questa situazione. Come riportato da Sportitalia, Baldanzi era considerato il profilo perfetto per sostituire Castrovilli che era ad un passo dal Bournemouth. Questa mattina, però, è arrivata la notizia negativa con il calciatore viola che non ha superato le visite mediche con il club inglese che aveva messo sul piatto ben 12 milioni di euro per strappare il calciatore alla Fiorentina. Quei soldi potevano essere reinvestiti subito per l’acquisto di Baldanzi ma adesso questa situazione rischia di compromettere l’affare a meno che non arrivi la cessione di Amrabat che continua ad essere un obiettivo di mercato del Manchester United. La Juventus, intanto, resta a guardare e attende il momento giusto per fiondarsi su Baldanzi. Giuntoli è un vecchio estimatore del giovane trequartista, sorpresa dell’ultima stagione di Serie A. Il ds l’aveva seguito con entusiasmo ai tempi di Napoli, il suo avvento alla Juventus ha cambiato gli scenari e adesso i bianconeri sono pronti ad entrare in corsa per l’acquisto di Baldanzi.