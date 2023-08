La Juventus ottiene il tesoretto per sbloccare il mercato: Miretti resta in Serie A

La Juventus ottiene il tesoretto per sbloccare il mercato: la cessione di Miretti riaccende i piani dei bianconeri

I giovani che Massimiliano Allegri ha valorizzato nella scorsa stagione potrebbero essere le pedine da sacrificare per sbloccare il mercato in entrata.

A meno di un mese dalla chiusura del calciomercato estivo i bianconeri hanno portato a termine appena un acquisto, quello di Timothy Weah. Lo statunitense al momento è l’unico rinforzo di Allegri e non ci saranno ulteriori entrate senza prima nuove uscite. Fin ora l’unica è stata quella di Arthur Melo alla Fiorentina ma la società sta lavorando per completare quelle di Denis Zakaria e Weston McKennie. I giovani della Next Gen potrebbero diventare una risorsa per arrivare a quel tesoretto necessario per portare avanti le strategie di mercato. Nicolò Turco è passato al Salisburgo; Lorenzo Dellavalle, invece, è un nuovo giocatore del Los Angeles FC. Uno dei possibili giocatori sacrificabili per la Vecchia Signora tra la batteria di giovani è Fabio Miretti che dopo essersi affermato nel centrocampo bianconero, ha ottenuto la stima di diversi club d Serie A. Ad aver messo gli occhi su Miretti in particolare è la Salernitana che sta insistendo per ottenerlo.

Juventus, la Salernitana attende il via libera per Miretti e Nicolussi Caviglia

Secondo l’edizione odierna del Corriere di Torino, presto partirà un nuovo assalto da parte della Salernitana per Miretti.

La base di partenza è di 15 milioni di euro, ma i granati proveranno ad abbassare questa cifra, proponendo magari un riscatto condizionato. Ad oggi tra i giovani talenti bianconeri sembra essere il principale indiziato a lasciare Torino. Tra i candidati anche Nicolò Rovella e Matias Soulé che potrebbero trasferirsi con la formula del prestito per trovare maggiore spazio. La Salernitana, però, non è sulle tracce solo di Miretti ma anche di Hans Nicolussi Caviglia, anche lui di proprietà bianconera, reduce dalla stagione proprio a Salerno. Paulo Sousa attende i due nuovi rinforzi per il centrocampo che alzerebbero notevolmente la qualità del reparto. Il club granata aspetta il via libera della Juventus che potrebbe arrivare già nelle prossime ore