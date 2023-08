Affare Lukaku, ossessione per la Juventus: “Violate le regole FIFA”

Inizia una nuova settimana nella quale in casa Juventus sarà ancora una volta il calciomercato a tenere banco.

Non potrebbe essere altrimenti. Perchè è vero che se da un lato le squadre si stanno allenando duramente sul campo per farsi trovare pronte, dall’altro gli allenatori attendono i rinforzi prescelti per far sì che si possano seguire gli obiettivi prefissati.

In casa bianconera c’è ancora tanto lavoro da fare fino alla fine del mese, ovvero fino a quando il nuovo direttore sportivo Giuntoli avrà tempo per effettuare acquisti e cessioni. La Juventus deve guardare al bilancio ed è per questo motivo che il club sta cercando di trovare una sistemazione prima a diversi giocatori, monetizzando al massimo le loro cessioni. In attacco c’è Vlahovic, che potrebbe partire per somme importanti, con la società che ha già individuato il suo sostituto. Non è un mistero che si stia corteggiando ormai da qualche settimana Romelu Lukaku, ora al Chelsea dopo l’esperienza con l’Inter.

Juventus, nessuna regola violata per Lukaku

A far parlare in questi giorni è stata proprio la questione Lukaku. Il belga arriverà o meno alla corte di Allegri? Questa è ancora una domanda alla quale non è facile dare una risposta definitiva, anche se si respira ottimismo in casa bianconera.

La Gazzetta dello Sport racconta quando è nata la volontà della Juve di ingaggiare il belga. Spiegando come su alcuni giornali si è parlato di un contatto con Lukaku già a partire da marzo. Cosa che ha fatto scattare accuse contro il club torinese, visto che secondo le regole Fifa non si può contattare un giocatore sotto contratto con un’altra squadra. Il quotidiano rosa però spiega che i bianconeri hanno avviato la trattativa soltanto nello scorso mese di luglio, una volta ottenuto il via libera del Chelsea. Non violando dunque alcuna regola.