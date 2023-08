Conference call risolutiva, scambio Vlahovic-Lukaku: le nuove cifre dell’affare

Scambio Vlahovic Lukaku, ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Juventus e Chelsea. Ecco le ultimissime notizie.

E’ il colpo dell’estate: Juventus protagonista di questo affare di mercato con l’arrivo in bianconero di Romelu Lukaku. Le parti sono a lavoro per sbloccare l’affare. Ci sono delle novità in merito a questo affare di calciomercato che sta tendendo in attesa non solo Allegri ma tantissimi tifosi della Juventus.

Sta entrando nel vivo il calciomercato della Juventus: la società è a lavoro per sbloccare la trattativa riguardo lo scambio con il Chelsea. Vlahovic si sta convincendo a trasferirsi a Londra. Pochettino ha già l’ok per l’affare: le prossime 24, 48 ore saranno decisive per il buon esito dell’affare. Allegri attende fiducioso visto che il belga è una sua richiesta: l’attaccante spera di raggiungere al più presto la Continassa per essere a disposizione già per l’avvio di stagione. La situazione è in divenire: ecco le ultimissime notizie.

Calciomercato Juventus: nuovi aggiornamenti sull’affare Lukaku

Secondo quanto riportato da Sportmediaset è in programma per questa sera una call risolutiva tra la Juventus e il Chelsea per chiudere lo scambio Vlahovic Lukaku. Ecco quanto incasserà la Vecchia Signora da questo affare.

I dirigenti delle due società sono a lavoro per trovare la quadra e chiudere l’operazione riguardo il trasferimento alla Juventus di Lukaku e quello al Chelsea di Vlahovic. Il colpo di mercato, di questa sessione 2023, potrà essere ufficiale già questa settimana. C’è tutta la volontà, da parte dei protagonisti, di trovare un accordo che renda tutti felici. Alla Juventus dovrebbero andare circa 35 milioni di euro. Pochettino e il Chelsea si stanno convincendo: le prossime ore saranno decisivi. I bianconeri riceveranno questo indennizzo a causa della valutazione di Vlahovic che, considerando anche l’età, costa di più rispetto a Romelu. La situazione è in divenire, Allegri attende novità: l’allenatore spera di accogliere al più presto alla Juventus Lukaku che è il bomber prescelto per tornare a vincere nell’immediato. Il tecnico è sicuro del fatto che con Romelu la Juventus possa tornare al successo. Il belga è l’attaccante giusto per la Vecchia Signora con Max che pur di averlo a disposizione è disposto a privarsi di Dusan Vlahovic, arrivato un anno e mezzo fa dalla Fiorentina.