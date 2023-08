Dall’instant-team all’esonero, la Juve avvisa Allegri: tempo scaduto

Continuare a cercare di portare volti nuovi è doveroso per una Juventus che non sta facendo mistero di voler sognare in grande.

Nella stagione che è appena iniziata la formazione allenata da Massimiliano Allegri non avrà impegni europei, vista la sanzione che è arrivata dall’Uefa. Questo vuole dire che potrà concentrare tutte le sue energie sul campionato, con la missione di riuscire a conquistare uno scudetto che farebbe senz’altro felice la sua tifoseria.

Prima di pensare al calcio giocato è ancora il calciomercato a tenere però banco e non potrebbe essere altrimenti. C’è tempo fino alla fine di agosto per portare in bianconero i giocatori chiesti da Allegri e il nuovo direttore sportivo Giuntoli sta lavorando a 360 gradi. Cedere chi non rientra nei piani è indispensabile per alleggerire il monte ingaggi ma soprattutto per reperire delle risorse che poi, per forza di cose, saranno il tesoretto dal quale attingere quando ci sarà da spendere.

Juventus, Allegri accontentato nelle sue richieste ma…

La Gazzetta dello Sport spiega come la società stia mettendo l’allenatore Allegri nelle condizioni migliori per poter tentare l’assalto al titolo. Obiettivo primario, come detto, proprio in considerazione che non si avranno impegni infrasettimanali. Anche perché il tricolore manca ormai da troppo tempo a Torino.

La volontà della proprietà della Juventus la si comprende dal rinnovo di Rabiot per un altro anno e dal possibile scambio Lukaku-Vlahovic che oltre a vantaggi economici ai bianconeri dovrebbe dare anche dei vantaggi tecnici, visto che il belga viene ritenuto ideale per gli schemi di Max Allegri. Si sta costruendo un instant-team per tornare a vincere al più presto e il tecnico, di fatto, non può sbagliare visto che sono state accontentate tutte le sue richieste. Altrimenti, se le cose non andranno come previsto, non si esclude che qualcosa possa cambiare in corsa.