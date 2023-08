Ci stiamo avvicinando a Ferragosto con i tifosi della Juventus che attendono sempre le notizie sul fronte di questo calciomercato estivo.

Siamo ormai arrivati alle fasi cruciali di questa sessione di trasferimenti. Il campionato di serie A è ormai alle porte e tutte le squadre stanno cercando di riuscire a trovare i giusti tasselli per affrontare una stagione che si preannuncia lunga e dispendiosa.

La Juventus non giocherà le coppe europee e questo vuol dire che potrà focalizzare le proprie attenzioni proprio sul campionato, nel tentativo di riuscire a conquistare quello scudetto che ormai manca da tempo in bacheca. Per il nuovo direttore sportivo Cristiano Giuntoli queste settimane che lo separano da fine mese saranno senz’altro bollenti, piene di appuntamenti e telefonate. I bianconeri devono riuscire a cedere i giocatori che non rientrano nei piani del club, ma allo stesso tempo mister Allegri aspetta dei rinforzi che possano elevare la qualità della squadra.

Juventus, rebus Pogba. Allegri intanto vuole Amrabat

Uno dei calciatori il cui ingaggio pesa molto sulle casse bianconere è Paul Pogba. Il francese lo scorso anno ha giocato pochissimo, frenato da tanti infortuni. Il suo futuro, nonostante il contratto che lo lega alla Juventus, è comunque in bilico perché non si escludono eventuali offerte dall’Arabia Saudita per lui. Che ha più volte detto però di voler restare.

Qualora rimanesse a Torino, il club – come spiega la Gazzetta dello Sport – sarebbe intenzionato a trovare un accordo per tagliare il suo ingaggio, che oggi è di 10 milioni di euro. Anche in virtù del fatto che il suo ritorno in campo pare essere ancora lontano. Ecco perchè la Juventus sta cercando rinforzi a centrocampo e tra i tanti nomi accostati ai bianconeri c’è sempre quello di Amrabat della Fiorentina. Che sarebbe il prescelto di Allegri per dare sostanza alla linea mediana.