Prestito con obbligo di riscatto: la Juventus incassa la cifra richiesta

Affare ormai ai dettagli. Si va verso il prestito con obbligo di riscatto: tutte le novità dell’operazione in corso.

Il centrocampista svizzero Denis Zakaria sta per dire addio alla Juventus, con l’opzione di un trasferimento al Monaco ormai alle battute finali.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, le due squadre stanno lavorando su un accordo di prestito con obbligo di riscatto, che sarà attivato in base al verificarsi di condizioni specifiche. L’affare, del valore di 18 milioni di euro, avvicina la Juventus all’obiettivo di incasso posta dalla Continassa, che ammonta a 20 milioni di euro.

Zakaria ai dettagli: Prestito con obbligo di riscatto al Monaco

Dopo settimane di negoziati intensi, la Juventus e il Monaco sono prossimi a raggiungere un accordo che porterà Denis Zakaria al club francese. Secondo le informazioni disponibili, si tratta di un prestito con obbligo di riscatto, il cui importo è fissato a 18 milioni di euro. Tuttavia, il riscatto sarà attivato solo se saranno soddisfatte alcune condizioni specifiche. Le parti coinvolte nell’affare stanno mettendo gli ultimi ritocchi all’accordo, che dovrebbe essere ufficializzato nelle prossime settimane. Si tratta di un passo significativo per Zakaria, che potrebbe avere l’opportunità di rilanciare la propria carriera in un nuovo contesto.

Il trasferimento di Zakaria avrà delle implicazioni per la Juventus, sia a livello sportivo che finanziario. Se l’affare sarà completato come previsto, la Juventus incasserà 18 milioni di euro, avvicinandosi così all’obiettivo di 20 milioni di euro fissato dalla Continassa. Questa somma potrebbe essere reinvestita in nuovi giocatori o in altre strategie di mercato per rafforzare la rosa. Dal punto di vista sportivo, la partenza di Zakaria potrebbe comportare una ridistribuzione delle risorse all’interno della squadra, con l’allenatore che dovrà valutare le opzioni per colmare il vuoto lasciato dal centrocampista svizzero. Tuttavia, la Juventus ha dimostrato in passato di saper affrontare le sfide legate alle cessioni dei giocatori chiave e di essere in grado di mantenere un alto livello di competitività.