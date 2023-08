Juventus, messaggio durissimo della Curva Sud contro Lukaku: “Già lo abbiamo”

Ci sono ancora tante trattative da concludere in casa Juventus fino alla conclusione di questa finestra di trasferimenti estivi.

Nonostante ormai siamo vicini all’inizio del prossimo campionato di serie A è il calciomercato a tenere banco nelle discussioni dei tifosi sotto l’ombrellone. I supporters juventini si aspettano ancora diverse novità nelle prossime settimane, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni.

Il lavoro del direttore sportivo Cristiano Giuntoli è infatti a 360 gradi. Non è semplice riuscire a trovare una collocazione ai tanti giocatori che comunque non sarebbero protagonisti sotto la gestione di Allegri nella stagione che è appena iniziata. Poi si potrà finalmente stringere sugli obiettivi che il club si è posto. Uno di questi è Romelu Lukaku, centravanti belga che è tornato al Chelsea dopo l’esperienza con l’Inter ma che ora potrebbe subito tornare in Italia, fortemente voluto da Massimiliano Allegri.

Juventus, striscione della Curva Sud contro l’arrivo di Lukaku

Il tecnico confida nell’esperienza e nella fisicità del bomber per tornare subito a vincere il campionato. La trattativa con il Chelsea, nell’ambito di uno scambio con Vlahovic, è ormai avviata e mai come adesso la sua conclusione pare essere vicina. Una parte di tifosi bianconeri però non è affatto d’accordo con le idee societarie e non vorrebbe vederlo a Torino.

Messaggio chiaro, anzi chiarissimo: la Curva Sud prende posizione in merito al possibile arrivo alla #Juventus di #Lukaku. 🏟️⚠️ pic.twitter.com/arUd8SndRO — Luca Fioretti (@LucaFioretti13) August 8, 2023

Come ha riportato Luca Fioretti su Twitter, infatti, la Curva Sud in uno striscione ha sintetizzato il suo pensiero riguardo l’arrivo di Lukaku. “Resta a Milano, il secondo portiere già lo abbiamo” si legge. Una presa di posizione importante, ma che difficilmente influenzerà la Juventus. Pronta a tirar dritto e chiudere al più presto quella che è una vera e propria telenovela di calciomercato.