Calciomercato Juventus, strada spianata per Zaniolo: hanno trovato l’erede

Calciomercato Juventus, strada spianata per Zaniolo. Le voci, ma non soltanto. I sogni che riempiono il calciomercato e quelle suggestioni che tornano sempre.

Ultime settimane di mercato in casa Juventus. All’indomani della partita amichevole in famiglia si iniziano a tirare un po’ le somme.

Manca poco più di una settimana all’inizio del campionato e ancora di lavoro ce n’è da fare. Nonostante i riscontri positivi dopo le prime amichevoli estive, risulta evidente come alla Juventus di Massimiliano Allegri manchi ancora qualcosa. E non poco. Ogni reparto presenta vuoti che alla lunga potrebbero risultare penalizzanti. Giuntoli ha degli obiettivi da raggiungere al più presto, ma senza cessioni le chiusure per nuovi innesti non sono possibili.

Il calciomercato poi vive di voci che si inseguono continuamente, aggiornandosi e smentendosi nel giro di un istante. Ma il calciomercato vive, soprattutto, di sogni, di illusioni e di suggestioni. Di voci che vanno e vengono, ciclicamente, ad ogni estate, ad ogni sessione di mercato. E una suggestione legata alla Juventus si perpetua da qualche anno. Un nome importante, un campione italiano, che ora potrebbe ritornare a riempire i sogni bianconeri.

Ma cosa c’è di vero nel ritorno di fiamma della Juventus per l’ex giocatore della Roma, ora al Galatasaray, Nicolò Zaniolo?

La notizia del rinnovato interesse della Juventus nei confronti dell’ex giocatore della Roma arriva direttamente dalla Turchia.

Sono i media turchi, infatti, ad aver rilanciato la notizia che Nicolò Zaniolo potrebbe chiudere in questa sessione di mercato la sua esperienza al Galatasaray dopo soltanto sette mesi. Diversi club seguono l’ex gioiello romanista, i russi dello Zenit e la Juventus, oltre agli immancabili arabi.

A scatenare le voci che vorrebbero Zaniolo presto fuori dalle fila del Galatasaray l’acquisto, da parte del club turco, di Tete, attaccante esterno brasiliano, classe 2000, che per caratteristiche tecniche e tattiche risulta un profilo perfetto per sostituire l’azzurro, come ci ricorda calciomercato.it.

Al momento, non sembrerebbe esserci alcuna trattativa tra il Galatasaray e la Juventus riguardante Nicolò Zaniolo, per la cessione del quale il club turco richiede 35 milioni di euro. A tanto ammonta, infatti, la clausola rescissoria del campione azzurro. A questo punto è assai più probabile un suo sbarco in Premier League. L‘Aston Villa si è mostrato infatti interessato al suo acquisto e già da qualche settimana il club inglese sta trattando il suo acquisto con il Galatasaray.

Per Nicolò Zaniolo all’Aston Villa si parla di un prestito con diritto di riscatto. A quanto è dato sapere il giocatore italiano avrebbe già dato la sua disponibilità a trasferirsi in Inghilterra. Pertanto la Juventus sembra davvero sfumare al suo orizzonte. Ancora una volta.