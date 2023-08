Clamoroso dalla Turchia: 28 milioni più bonus, la Juve ha fatto centro

La Juventus mette sul piatto 28 milioni di euro più bonus: all-in per il colpo dalla Turchia

Qualcosa sta cominciando a muoversi in casa Juventus, anche se il mercato estivo si avvicina a passi veloci verso la conclusione.

Fino ad ora Timothy Weah è l’unico acquisto della Juventus in questa sessione estiva di calciomercato e ancora non si vedono nuovo arrivi all’orizzonte. I bianconeri hanno poco tempo per colmare le lacune della rosa. L’inizio della nuova stagione ormai è alle porte e mancano ancora diversi tasselli per garantire a Massimiliano Allegri un roster a tutti gli effetti competitivo. Se al centro del mercato bianconero rimane il futuro di Dusan Vlahovic, in relazione a quello di Romelu Lukaku, la società sta comunque cercando di muoversi anche su alti fronti e nelle ultime ore sembra esserci un ritorno di fiamma con un ex Serie A.

Juventus, 28 milioni per Zaniolo: il Galatasaray apre alla cessione

Come riportato da Erdal Bozkurt, la Juventus offre ben 28 milioni di euro al Galatasaray, più una quota sulla prossima cessione per assicurarsi Nicolò Zaniolo.

L’attaccante ex Roma ha voglia di tornare in Italia e la pista Juventus non è mai tramontata del tutto. I bianconeri devono ancora completare il reparto offensivo e cercano un rinforzo a prescindere dall’eventuale scambio Vlahovic-Lukaku. Il nome di Zaniolo è nei pensieri dei bianconeri ormai da tempo e questa volta la società sembrerebbe disposta a fare sul serio. Il classe ’99 vuole riprendersi un posto nella nazionale di Roberto Mancini e ha dato discreti segnali nei primi mesi vissuti in Turchia dove ha contribuito alla vittoria del campionato del Galatasaray.

La Juve ha messo sul piatto quasi 30 milioni di euro, una cifra vicina ai 35 milioni della clausola del calciatore. Il club turco dopo aver acquistato il brasiliano classe 2000 Tete, ha aperto alla cessione di Zaniolo dopo appena 6 mesi dal so arrivo. Per il Galatasaray l’ex Roma non è indispensabile e 30 milioni potrebbero bastare per sacrificarlo. L’attaccante scuola Inter darebbe una soluzione diversa al reparto di Massimiliano Allegri e potrebbe spostare gli equilibri in Serie A. La Juventus, però deve prima piazzare esuberi come Denis Zakaria e Luca Pellegrini e allo stesso tempo deve risolvere la questione Dusan Vlahovic che in questo momento tiene il banco in maniera costante.