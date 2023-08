Doppio affare Juventus-Lazio: l’esito del summit

Calciomercato Juventus, è andato in scena un incontro importante con la Lazio per discutere di due obiettivi nel mirino dei biancocelesti.

Sono ore molto importanti in casa Juventus sia in entrata che in uscita. Dopo aver praticamente perfezionato l’operazione Zakaria, che nelle prossime ore volerà in Francia per sottoporsi alle visite mediche con il Monaco, i bianconeri sono all’opera per sfoltire ulteriormente una rosa molto lunga.

In giornata si è materializzato un summit importante con la Lazio, che sta muovendo passi concreti per provare a definire la doppia operazione Pellegrini-Rovella. Stando a quanto evidenziato da Alfredo Pedullà, l’accordo complessivo sulle cifre dell’operazione non sarebbe stato ancora raggiunto. C’è ancora distanza importante da richiesta ed offerta, con i contatti che andranno avanti anche nel corso delle prossime ore per provare a trovare la quadra definitiva. Per Rovella, ad esempio, c’è accordo sulla formula ma la fumata bianca non è stata ancora trovata. Ballano ancora 2-3 milioni di euro per chiudere la trattativa, anche se un primo accordo sulla formula del trasferimento è già stato trovato. La trattativa, infatti, salvo clamorosi colpi di scena sarà imbastita sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Sono ore frenetiche per riuscire a trovare il bandolo della matassa: seguiranno aggiornamenti.