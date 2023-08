Fumata bianca da oltre 100 milioni: stanno soffiando Lukaku alla Juve

Stanno soffiando Lukaku alla Juve. Il mercato, da un istante all’altro, può entrare finalmente nel vivo. E tutta Europa è coinvolta.

Attesa da settimane, forse da mesi, eccola finalmente la scintilla che può illuminare di fuochi pirotecnici il cielo del calciomercato europeo. Centinaia di milioni di euro pronti a mettersi in circolo e a regalare emozioni indescrivibili ai tifosi. Ma soltanto ad alcuni.

A Parigi, sul fronte Mbappé, la frattura tra il fuoriclasse francese e il PSG è sempre più insanabile ma ancora nulla riguardo l’eventuale passaggio al Real Madrid. I bianchi di Spagna osservano da lontano gli sviluppi della situazione chiedendosi perché mai dovrebbero pagare 200 milioni per un calciatore che fra sei mesi potrebbero prendere gratuitamente?

L’altro fronte grandi attaccanti riguarda il centravanti del Tottenham e della nazionale inglese, Harry Kane. Infatti dopo un’estenuante trattativa, al cui confronto quella tra Chelsea e Juventus per Lukaku-Vlahovic sembra un giro al gioco del Monopoli, si è arrivati alla fatidica fumata bianca tra il club inglese e il Bayern Monaco.

Per bomber britannico, che ha da poco compiuti 30 anni, i bavaresi verseranno nelle casse del club londinese la bellezza di oltre 100 milioni di euro per il solo cartellino. Ricordiamo, inoltre, che Kane ha rifiutato il rinnovo di contratto con il Tottenham in scadenza il 30 giugno 2024. L’affare Kane–Bayern Monaco potrebbe avere delle spiacevoli conseguenze per la Juventus.

Stanno soffiando Lukaku alla Juve

Il Tottenham sta quindi per perdere il suo storico centravanti, ma avrà in dote un mega assegno grazie al quale potrà scegliere quanto di meglio il mercato possa offrire in questo momento.

E il meglio per il club britannico può coincidere con l’obiettivo numero uno della Juventus: Romelu Lukaku. E’ notizia di ieri di come il Chelsea abbia deciso di interrompere la trattativa con la Juventus, e l’ipotesi di scambio Vlahovic–Lukaku, perché i Blues londinesi ritengono eccesiva la valutazione fatta dalla Juventus del centravanti serbo e del conguaglio che dovrebbero poi versare oltre al cartellino del gigante belga.

A questo punto il Chelsea potrebbe guardarsi attorno e trovare l’intesa con una diretta rivale in Premier League come il Tottenham. Società che potrebbe pagare tranquillamente la cifra richiesta dal Chelsea per Lukaku. Per i Blues sarebbe, ugualmente, la soluzione migliore, senza doversi impelagare in trattative ai loro occhi poco convincenti e convenienti. Cosa accadrà adesso?

Occorrerà attendere ancora e vedere se Chelsea e Juventus hanno davvero interrotto la trattativa e se vi sono ancora margini. E poi si aspetteranno le eventuali mosse del Tottenham e l’offerta che metterà sul piatto. Dopo questi infiniti se la palla passerà a Romelu Lukaku. Quale miglior artefice del proprio destino?