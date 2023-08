Rottura del legamento crociato UFFICIALE: trema anche la Juve

By

Rottura del legamento crociato e la conseguenza per la Juventus può diventare pesantissima. Cosa è accaduto e a chi?

Il primo a dare il fatidico calcio d’inizio è il più giovane, e ricco campionato, del mondo. L’11 agosto partirà la Roshn Saudi League 2023-2024 e poi, una dietro l’altra, Premier League, Bundesliga, Liga, Ligue 1 e la nostra Serie A.

Tra Arabia Saudita ed Europa centinaia di club si stanno preparando al meglio per dare inizio ai diversi massimi campionati. Partite amichevoli, gli ultimi allenamenti prima che la stagione inizi a far sentire il suo fiato sul collo, a regalare l’ansia da prestazione, quando il pallone inizia a scottare tra i piedi perché in palio vi sono punti ed i primi trofei “pesanti”.

La concentrazione inizia a salire, ma dietro l’angolo vi può essere sempre il destino cinico e baro che ci mette la sua firma in calce al peggior evento possibile. Un infortunio non è mai un evento piacevole, ma quando accade un istante prima dell’inizio di una nuova stagione sembra quasi che oltre al danno vi sia anche la beffa.

L’emozione di una nuova stagione che inizia tranciata di netto senza sapere quando vi potrà essere un sicuro rientro in campo. In questi casi la reazione rabbiosa riguarda tutti i calciatori, i super celebrati campioni così come i protagonisti di seconda fila. Questa volta è accaduto ad un big. Chi?

Rottura del legamento crociato, trema la Juve

La dolorosa nota recita: “Dopo i test effettuati sul nostro giocatore Thibaut Courtois gli è stata diagnosticata una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il giocatore subirà un intervento chirurgico nei prossimi giorni”

Il Real Madrid, alle prese con la mega operazione Mbappé, si ritrova quindi a dover gestire una clamorosa emergenza a soli due giorni dall’inizio della Liga. La formazione guidata da Carlo Ancelotti sperava che l’infortunio del portiere titolare, Thibaut Courtois, non comportasse conseguenze così gravi e invece…Per l’esordio in campionato il tecnico romagnolo dovrà affidarsi al portiere ucraino Lunin.

Il club spagnolo è però già sul mercato e il grave infortunio di Courtois potrebbe impensierire anche la Juventus. A questo punto infatti, i bianchi di Spagna potrebbero dirottare le proprie attenzioni su portieri quali De Gea, 32enne portiere spagnolo, al momento senza contratto dopo aver deciso di non rinnovare con il Manchester United dove ha giocato le ultime 12 stagioni, oppure lanciare uno sguardo a Torino, sponda Juventus, dove c’è il portiere della nazionale polacca, Szczesny, 33 anni.

La Juventus valuta il suo numero uno non meno di 15 milioni di euro e qualora il Real Madrid inoltrasse una richiesta ufficiale la Juventus non si opporrebbe di certo alla sua cessione. Il numero uno bianconero, infatti, ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2025 con un ingaggio pari a 6,5 milioni di euro netti annui. Ingaggio che la società bianconera taglierebbe volentieri anche a costo di cedere il numero uno polacco.