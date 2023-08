La Juventus tira troppo la corda: spunta un ‘nuovo’ patteggiamento

La Juventus tira troppo la corda e adesso si rischia di andare per via legali: la situazione

La Juventus sta trovando un varco per sbloccare il mercato in entrata. Decisiva la cessione di Denis Zakaria al West Ham che porterà nelle casse del club circa 23 milioni di euro, necessari per le mosse di Cristiano Giuntoli.

I bianconeri hanno ancora diversi tasselli da riempire prima di completare la rosa. Rimane in ballo la questione legata a Romelu Lukaku ma non è l’unico nome in ballo per il club bianconero. Intanto, però ci sono diverse situazioni interne da risolvere prima dell’inizio della stagione. Prosegue la tensione tra la Juventus e Leonardo Bonucci che ormai sembrano sempre più ai ferri corti. Il difensore bianconero è ormai fuori dal gruppo squadra e si allena a parte, in attesa di trovare una nuova collocazione. La Lazio sembra essere l’unica destinazione plausibile per il centrale ex Milan che a pochi giorni dall’inizio del campionato deve ancora trovare una nuova collocazione.

Juventus, esclusione o reintegro in rosa? Il punto su Bonucci

Tra la Juventus e Bonucci rischia di cominciare una battaglia legale. Il legale del difensore bianconero, infatti, avrebbe mandato via Pec una richiesta alla società per reintegrare in rosa l’ormai ex capitano.

La risposta da parte della dirigenza bianconera è stata negativa e a questo punto lo stesso Bonucci potrà rivolgersi al Collegio arbitrale per chiedere un indennizza, che nel suo caso potrà essere di circa 2 milioni di euro. Anche in occasione della recente sfida in famiglia tra Juve A e B, Bonucci ha scritto un post social in cui ha espresso tutta la sua amarezza per l’attuale situazione col club. La frattura sembra ormai insanabile, come ha evidenziato anche il giornalista Graziano Carugo Campi: “Con Bonucci la Juventus fa l’ennesima figuraccia. Il giocatore va reintegrato in rosa. Poi può non giocare per scelta tecnica, ma l’esclusione dal gruppo si chiama mobbing. Patteggeranno anche qui?”.