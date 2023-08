Lo hanno detto chiaro e tondo: la Juve lo prende per 40 milioni

La Juventus lo vuole e adesso c’è anche il prezzo di 40 milioni, tutto chiaro per il colpo in mediana: i dettagli della situazione.

Adesso la Juventus sembra pronta a intensificare i propri sforzi per migliorare la rosa in vista della nuova stagione. Le ultime voci provenienti da ‘Sky Sport’ suggeriscono che il club bianconero ha messo gli occhi su un nome di rilievo: Thomas Partey dell’Arsenal.

Secondo quanto riportato dall’indiscrezione, la Juventus avrebbe già avviato contatti preliminari con l’Arsenal per ottenere informazioni sulla disponibilità del centrocampista ghanese. Tuttavia, sembra che i Gunners non abbiano intenzione di cedere facilmente uno dei loro pilastri di centrocampo.

L’Arsenal parla chiaro: Thomas Partey via soltanto per 40 milioni

L’Arsenal avrebbe fatto sapere che per convincerli a lasciar partire Partey, occorrerebbe un’offerta considerevole. La cifra da loro indicata sembra essere non inferiore a 40 milioni di euro. Questa richiesta potrebbe rappresentare una sfida per la Juventus, che dovrà valutare attentamente se investire una somma così significativa per acquisire il talento del centrocampista. Thomas Partey, noto per la sua capacità di rompere il gioco avversario e la versatilità tattica, sarebbe senz’altro un rinforzo di peso per la Juventus. La squadra di Massimiliano Allegri è alla ricerca di giocatori in grado di apportare un impatto immediato e di alzare il livello del proprio centrocampo, e Partey sembra incarnare queste qualità.

La trattativa, se dovesse procedere, potrebbe diventare uno dei punti focali del calciomercato estivo. La Juventus dovrà bilanciare le proprie esigenze finanziarie con la volontà di migliorare la squadra e rimanere competitiva a livello nazionale e internazionale. Mentre i tifosi della Juventus aspettano con trepidazione ulteriori sviluppi, resta da vedere se il club bianconero sarà disposto a soddisfare le richieste dell’Arsenal per portare Thomas Partey a Torino. La danza delle trattative è appena iniziata, e il destino del centrocampista ghanese potrebbe essere al centro dell’attenzione calcistica nelle prossime settimane.