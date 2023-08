Juventus ‘scomparsa’: mossa UFFICIALE di Bonucci

Juventus ‘scomparsa’ mossa Bonucci. Nel pieno del mercato bianconero la vicenda Bonucci-Juventus sta assumendo toni sempre più aspri.

Non è una vicenda a margine del mercato. Non è soltanto una notizia da due righe in fondo alla pagina. Perché i protagonisti sono due numeri uno: la Juventus e Leonardo Bonucci.

Una storia iniziata un po’ in sordina salvo poi esplodere come un bubbone all’interno di una società e di una squadra che si apprestano ad iniziare un nuovo ciclo con entusiasmo e convinzione. Cristiano Giuntoli non ha voluto comunicarglielo per telefono. Leonardo Bonucci, in quel momento, è ancora il capitano della Juventus. Merita attenzione e rispetto. Il direttore tecnico bianconero non ha utilizzato giri di parole. Bonucci non rientra nel piano tecnico della Juventus.

Pertanto il centrale bianconero è autorizzato a cercare un’altra sistemazione, anche con l’aiuto della stessa Juventus. Il giorno del raduno Leonardo Bonucci è puntualissimo ai cancelli della Continassa. Per il difensore non è successo nulla e nulla è cambiato. Prima c’era soltanto la Juventus, ora c’è soltanto la Juventus. Non considera altre ipotesi, né trasferimenti di sorta. La Juventus allora ha deciso di metterlo fuori rosa e di farlo allenare insieme agli altri esuberi, in orari differenti dalla prima squadra.

Juventus ‘scomparsa’ mossa Bonucci

Leonardo Bonucci ha deciso, a sua volta, di adire le vie legali. Con una pec il suo legale ha diffidato i vertici della Continassa invitandoli a reintegrare il giocatore nella rosa di Allegri.

La Juventus ha immediatamente risposto che quella attuata è una scelta tecnica e che il giocatore gode delle migliori condizioni per potersi allenare. Una situazione che sta sgretolando dodici anni vita insieme. Un’ulteriore conferma di come ormai il rapporto tra Juventus e Bonucci sia ai minimi termini arriva dalle pagine social del difensore centrale di Viterbo dove è scomparsa la Vecchia Signora dalla biografia di Instagram.

I tifosi della Juventus si stanno dividendo su questo conflitto intestino che sta comunque turbando la serenità di una squadra che si sta accingendo ad iniziare una stagione, per mille motivi, importante. C’è chi sposa la linea della società e chi, invece, l’attacca difendendo l’operato di Bonucci. Su una cosa, però, convergono le opinioni, ovvero che in questa vicenda si è andati troppo oltre. Occorreva chiuderla prima e in maniera diversa.

Nelle ore e nei giorni in cui fervono le trattative di mercato che potrebbero cambiare il volto della Juventus che verrà, la vicenda-Bonucci rappresenta una fastidiosa interferenza che, comunque vada, non avrà vincitori né vinti.