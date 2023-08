Allegri-Juve, è tutto finito: allenerà la Nazionale

Colpo di scena in casa Juventus: c’è l’annuncio sul futuro di Allegri. Andrà ad allenare la Nazionale, svelati tutti i dettagli.

La stagione non è ancora iniziata ufficialmente ma si inizia già a parlare di Max Allegri e del suo futuro alla Juventus. La situazione è in divenire: le parti potrebbero decidere di interrompere il rapporto in qualsiasi momento. Intanto, c’è l’indizio di mercato in merito al futuro del tecnico.

Svolta a sorpresa riguardo il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, è emersa una volontà chiara da parte del tecnico che non intende più allenare nessun club. Ad oggi la decisione dell’allenatore è questa: nel suo futuro c’è la Nazionale.

Calciomercato Juventus: quale futuro per Massimiliano Allegri, c’è l’ipotesi suggestiva

Nuove ipotesi che riguardano la Juventus e l’allenatore Massimiliano Allegri. Dopo le sirene arabe, un’altra pista stuzzica il tecnico che dopo la scadenza di contratto con la Juventus (fissata al 2025) potrebbe prendere in considerazione l’idea di allenare la Nazionale italiana al posto di Roberto Mancini.

Tutto dipenderà dai prossimi Europei 2024. In caso di risultato negativo, la Figc potrebbe prendere in considerazione l’idea di un ribaltone con l’addio di Mancini e l’arrivo sulla panchina azzurra di un nuovo allenatore. Al momento la pista che porta ad Ancelotti è poco praticabile, visto che Carletto ha già un accordo con il Brasile. Ecco perché potrebbe tornare in pista il nome di Allegri che lascerebbe la Juventus per la Nazionale italiana. Ad oggi si tratta soltanto di una suggestione, il tempo darà le proprie risposte in merito a questo cambio in panchina.