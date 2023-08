Bomba United, bye bye Juventus: prendono il Campione del Mondo

Colpo gobbo United, bye bye Juventus. Il mercato della Juventus prosegue a fari spenti, nella speranza di non incontrare chi, in questo momento, è più forte.

Ovviamente la concorrenza nel calcio c’è sempre stata e quando scatta il calciomercato è il momento in cui si manifesta nella sua forma più acuta. Quasi tutti gli obiettivi prefissati a un grande club sono condivisi con altri grandi club italiani, europei e non soltanto.

Il mercato calcistico si allarga sempre di più, la concorrenza aumenta ed è sempre più ricca. Se fino a qualche tempo fa lo spauracchio, a livello europeo, era rappresentato dalla onnivora Premier League, l’estate 2023 ha portato un’altra devastante novità, calcisticamente parlando e con particolare riferimento al calcio italiano: l’Arabia Saudita.

I club arabi hanno fatto irruzione nel mercato europeo e lo hanno fatto utilizzando il linguaggio che sanno utilizzare meglio: il denaro. Fiumi di denaro, offerte clamorose e impareggiabili a società e giocatori. Cristiano Ronaldo ha fatto da apripista, ha spianato la strada verso l’Eldorado.

Dopo di lui un altro grande ex del Real Madrid ha deciso di giocare tra le dune: Karim Benzema. Da quel momento un po’ tutti si sono accorti che la Saudi Pro League non è uno scherzo. E la Juventus ha già pagato dazio al campionato saudita e adesso rischia di pagarlo anche alla Premier League.

Colpo gobbo United, bye bye Juventus

Il dazio pagato dalla Juventus all’Arabia Saudita è stato, fin qui, doppio. In calce hanno portato il nome di Sergej Milinkovic-Savic e Franck Kessié. Ma per la società bianconera la concorrenza potrebbe portare via anche un altro obiettivo di mercato.

Fabrizio Romano, sul profilo Twitter, ci informa che il “Manchester United ha contattato il Bayern Monaco per l’affare Benjamin Pavard“. Pavard, difensore del Bayern Monaco e della nazionale francese di 27 anni, ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Ha già comunicato al Bayern Monaco che non lo rinnoverà. Ha voglia di intraprendere una nuova avventura professionale al di fuori della Germania.

E il suo destino sembra essere proprio la Premier League, con le due ricchissime squadre di Manchester che se lo contenderanno. Infatti anche il Manchester City è interessato al nazionale francese in caso di addio di Kyle Walker. Al momento, ci ricorda Fabrizio Romano, non vi è alcun via libera a parte del Bayern che, però, non pare certo intenzionato a perdere a zero il suo giocatore.

Per le squadre italiane che hanno fatto un pensierino a Benjamin Pavard, come l’inter e la stessa Juventus, non sembrano esserci possibilità. In questo momento la concorrenza, inglese e saudita, è troppo più forte.