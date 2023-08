Juventus-Atalanta, le formazioni UFFICIALI e dove vederla in tv

Juventus-Atalanta. Cesena ospita un’amichevole di lusso ad una settimana dall’inizio del campionato di Serie A. Vediamo chi scenderà in campo.

Sabato 20.30, Stadio Dino Manuzzi di Cesena. Il doppio feudo bianconero, Cesena e Juventus, farà da cornice all’ultima amichevole della formazione di Massimiliano Allegri prima dell’inizio del campionato. Un test probante contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Dopo la mini tournée in terra americana, con le buone prestazioni contro il Milan e il Real Madrid e il classico di mezza estate Juve A–Juve B, che ha fornito altre importanti, e confortanti, indicazioni al tecnico bianconero, la sfida contro l’Atalanta rappresenta l’ultimo test prima che le partite inizino a contare davvero. Anche per l’Atalanta, che sta lavorando molto bene sul mercato, si tratta dell’ultima amichevole pre-campionato.

Entrambe le formazioni esordiranno in trasferta. La Juventus è attesa alla Dacia Arena di Udine dove domenica sera, con inizio alle ore 20.45, incontrerà l’Udinese. L’Atalanta è invece attesa al Mapei Stadium di Reggio Emilia dal Sassuolo, calcio d’inizio alle ore 18.30. Per l’amichevole di questa sera Allegri dovrà fare a meno di Szczesny, McKennie, Kean e Kaio Jorge. I quattro bianconeri sono rimasti a Torino per smaltire i carichi di lavoro degli ultimi giorni. Possibile il recupero di Adrien Rabiot.

Gian Piero Gasperini, invece, potrà subito contare sul nuovo acquisto Scamacca.

Juventus-Atalanta. Le formazioni

Prove generali quindi per Juventus e Atalanta, due delle formazioni più attese del prossimo campionato.

Il mercato probabilmente porterà importanti novità in casa Juventus, un po’ in tutti i reparti. Dalla difesa, nel caso Bonucci e Alex Sandro decidessero di lasciare la Juventus, al centrocampo con l’enigma Pogba che spinge a ulteriori acquisti, per finire all’attacco dove ancora rimane in piedi l’Ipotesi di scambio Vlahovic–Lukaku tra Juventus e Chelsea.

L’Atalanta, a sua volta, ha già fatto molto sia in uscita, grazie alla clamorosa cessione di Rasmus Hojlund, che ha permesso alla società nerazzurra di incassare circa 80 milioni di euro dal Manchester United, sia in entrata dove ha acquistato il bomber Gianluca Scamacca. Cercando di dosare al meglio i minuti per i giocatori a loro disposizione, Allegri e Gasperini hanno sciolto le riserve. Ecco i 22 in campo:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Weah, Rabiot, Locatelli, Miretti, Cambiaso, Chiesa, Vlahovic. All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1) Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Bakker; Koopmeiners; Zapata, Lookman.

Dove seguirla in tv

L’incontro amichevole che vedrà opposte Juventus e Atalanta alle ore 20.30 allo Stadio Dino Manuzzi di Cesena sarà visibile in diretta su DAZN e Sky.