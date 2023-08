La Juventus vede le stelle: il Barcellona affonda il tackle e se lo porta via

Attenta Juve, arriva il Barcellona. In queste ultimi giorni di mercato i catalani hanno puntato un obiettivo della Juventus. Chi?

Tutto scorre velocemente in casa Juve, in questo mese di agosto. Il mercato in uscita sembra essersi definitivamente sbloccato anche se sono ancora diverse le situazioni in cerca di adeguata collocazione.

Il tutto nel pieno rispetto della rigida regola imposta da John Elkann, competitività ma soltanto nella piena sostenibilità. Tradotto vuol dire prima le cessioni e con il ricavato anzi, per essere più precisi, soltanto con una parte di esso, iniziare a pensare agli acquisti. E Cristiano Giuntoli, dopo la parte dedicata alle indispensabili uscite, può iniziare a valutare quali siano le operazioni da chiudere in entrata.

L’attuale Juventus ha necessità di interventi decisi in tutti i reparti. Al momento vi è il solo Timothy Weah come novità assoluta rispetto alla passata stagione. A partire dalla difesa c’è bisogno di nuovi innesti, giovani e di qualità. Il neo direttore tecnico della Juventus deve però sempre fare i conti con le uscite. E’ ormai ufficiale come il giovane difensore centrale belga, Koni De Winter, classe 2002, sia un giocatore del Genoa. Cessione dolorosa ma necessaria, in ossequio al bilancio.

Giuntoli, però spera ancora che la Juventus, prima della fine di questa sessione di mercato, datata 1° settembre, possa “liberarsi” di Leonardo Bonucci ed Alex Sandro, profili che hanno ormai un’età e, soprattutto, ingaggi insostenibili. Un loro addio congiunto permetterebbe alla società bianconera, perlomeno, un nuovo arrivo nel settore arretrato. E Giuntoli il nome ce l’ha già pronto.

Attenta Juve, c’è il Barcellona!

In giro per l’Europa i pochi, grandi talenti hanno mille estimatori. Occorre perciò tentare di giocare d’anticipo, cercando anche di evitare aste che farebbero lievitare i costi e favorire i soliti noti club.

Per la difesa c’è un profilo che nelle ultime settimane è stato spesso accostato alla Juventus. Si tratta di Ivan Fresneda, classe 2004, difensore del Real Valladolid. Futbol Total ci informa di come il Barcellona abbia già avuto un incontro durato due ore con Raul Verdu, agente di Ivan Fresneda. Sembra proprio che la società catalana abbia messo la freccia sul giovane talento spagnolo.

A questo punto, se davvero la Juventus intende proseguire la rincorsa al giovane difensore del Real Valladolid, occorre che Giuntoli si metta in moto al più presto. Anche il Barcellona, come la Juventus, non naviga nell’oro, come testimoniato dalla cessione di Frank Kessié. Il club catalano ha però qualcosa che la Juventus non è in grado di offrire nella prossima stagione, la Champions League. Una mancanza sempre più pesante, che continua a far male. E danni.