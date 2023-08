Il big aspetta l’offerta giusta: Juventus ancora in corsa, ma spunta il Napoli

Il big aspetta l’offerta giusta per fare il salto di qualità: pista aperta per la Juventus ma c’è l’opzione Napoli

Il calciomercato sta entrando nella fase finale e quindi ci aspettiamo due settimane infuocate che potranno ancora portare molte novità.

In casa Juventus ci sono diverse situazioni ancora irrisolte. A partire dalla situazione legata a Leonardo Bonucci, sempre più pronto all’addio fino al rebus Dusan Vlahovic, legato al futuro di Romelu Lukaku. Sarà complicato per la Juventus trovare nuovi rinforzi sul mercato ma una delle opzioni più valide arriva dalla Serie A. La situazione di Domenico Berardi è sempre di grande interesse per la Juventus che continua a tenere viva la pista. L’esterno d’attacco non è stato convocato per Cosenza-Sassuolo di Coppa Italia, un segnale che potrebbe non essere indifferente in ottica mercato e che potrebbe coinvolgere anche il Napoli di Rudi Garcia.

Juventus, Berardi aspetta l’offerta giusta: il Napoli è una pista percorribile

Come riportato da Alfredo Pedullà, il Sassuolo continua a spingere per confermare Domenico Berardi.

L’attaccante italiano, però potrebbe decidere di dire addio al club neroverde in caso di offerta importante. La Juventus potrebbe essere l’ultimo treno davvero importante della sua carriera e al momento è un’opzione da seguire. Il Napoli, invece, al momento è solo una suggestione e un’opzione da seguire, in attesa di eventuali e nuovi sviluppi, come sottolineato dallo stesso giornalista. Già alla presentazione della nuova stagione Berardi aveva fatto intendere come la sua permanenza non sia per nulla scontata: “Speriamo di fare meglio dell’anno scorso, se sarò qui, non lo so”. Parole arrivate quando nessuno se lo sarebbe aspettato e che hanno certamente spiazzato tutto l’ambiente Sassuolo. Ma allo stesso tempo che hanno riacceso le speranze dei club che ormai da anni sono sulle sue tracce, uno su tutti la Juventus. Adesso, però, anche il Napoli è una destinazione plausibile per Berardi che potrebbe diventare il nuovo titolare sulla mattonella di destra per completare il tridente insieme a Kvaratskhelia e Osimhen. L’attaccante del Sassuolo si giocherebbe il posto con Politano e potrebbe avere ottime chance di conquistare la titolarità. Le ultime settimane di mercato potrebbero decidere il destino di Berardi.