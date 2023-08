Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna: lo stanno soffiando a Giuntoli

Bomba dalla Spagna che spiazza la Juventus: una squadra di Serie A soffia il big a Giuntoli

Il mercato in uscita della Juventus si è definitivamente sbloccato. Nelle scorse ore è stata definita la cessione di Denis Zakaria al Monaco ma non è la sola in casa Juve.

In uscita anche Luca Pellegrini e Nicolò Rovella, così come Koni De Winter che ha già svolto le visite mediche col Genoa e si appresta a diventare un nuovo giocatore del Grifone. Intanto, però, la Juventus guarda anche alle entrate e rimane viva la pista per un ex Serie A. Anche in questo calciomercato estivo uno dei nomi più chiacchierati in casa Atletico Madrid è quello di Rodrigo De Paul. Il club spagnolo ha già messo gli occhi su Pierre-Emile Hojberg per rinforzare il centrocampo ma ha necessità di fare cassa e De Paul è il principale indiziato a lasciare il club. Non è un mistero che la Juventus sia sulle tracce dell’argentino ormai da tempo. Il campione del Mondo piace alla dirigenza bianconera già dai tempi in cui vestiva la maglia dell’Udinese. Il classe ’94 ha un contratto in scadenza nel 2026 con l’Atletico ma la sua esperienza spagnola fino ad ora non si è rivelata brillante. Il rapporto con il Cholo Simeone non è mai sbocciato e difficilmente ci sarà margine per un cambio di andamento. L’allenatore argentino non ritiene De Paul indispensabile per la sua rosa e preferisce rinunciare a lui per puntare su nuovi profili.

Juventus, la Lazio si inserisce per De Paul: Sarri lo richiama in Serie A

Come riportato dal sito spagnolo di calciomercato ‘fichajes.net’, nella corsa a Rodrigo De Paul si sarebbe inserita la Lazio.

Maurizio Sarri ha perso un top player come Sergej Milinkovic-Savic ed è alla ricerca di un sostituto all’altezza. I biancocelesti sono stati molto attivi nelle ultime settimane, inserendo giocatori come Castellanos, Isaksen e Kamada. Nelle ultime ore la Lazio è in trattativa proprio con la Juventus per accogliere Luca Pellegrini e Nicolò Rovella. Parallelamente, però il nome di De Paul rimane la suggestione di Claudio Lotito. Sarri potrebbe beffare la sua ex squadra, la Juve, nella corsa al centrocampista argentino dell’Atletico Madrid.