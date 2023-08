La Juventus gli dice addio: 20 milioni e fumata giallonera

Per la Juventus questi giorni di agosto sono destinati a diventare incandescenti, sia per quanto riguarda gli acquisti che le cessioni.

Ultimi giorni e poi tornerà finalmente il campionato di serie A. Pronto a regalarci emozioni per i prossimi mesi, con i bianconeri che puntano allo scudetto. Sarà questa la missione principale da completare visto che non si giocherà in Europa. Il ds Giuntoli è a caccia degli ultimi tasselli per la squadra di Allegri.

Ci sarà tempo infatti fino alla fine del mese per mettere a punto le operazioni. E la Juventus ha la necessità di migliorare il suo attuale organico con l’arrivo di almeno un giocatore per reparto. Completate le cessioni ci sarà a disposizione un tesoretto per inseguire i propri obiettivi. Con la concorrenza però che è sempre tanta e agguerrita.

Juventus, niente Bella-Kotchap: andrà al Borussia Dortmund

C’è bisogno in casa Juve anche di un difensore centrale, in considerazione del fatto che il club ha deciso di fare a meno delle prestazioni di Leonardo Bonucci. Tanti i nomi che sono stati accostati ai bianconeri nel corso dell’ultimo periodo, tra cui quello di Bella-Kotchap. Il cui futuro però sicuramente non sarà in Italia.

🚨 EXCL.: Borussia Dortmund in advanced talks with Armel Bella-Kotchap from Southampton over permanent transfer. The 21yo German cb keen on the move back to 🇩🇪. Everything prepared but it’s not 100% clear if or what #BVB gonna do on the market. Fee: €20m. ⚫️🟡 @SPORT1 — Patrick Berger (@berger_pj) August 12, 2023

Il giornalista tedesco Patrick Berger di “Sport1” ha spiegato infatti come ci sia già una operazione avviata tra il Borussia Dortmund e il Southampton per il trasferimento del difensore. Decisiva sarebbe la volontà dl calciatore 21enne di tornare a giocare in patria. E’ nato a Parigi ma è di nazionalità tedesca. L’affare è pronto a chiudersi per 20 milioni di euro. Con i bianconeri che a questo punto dovranno guardare altrove per rinforzarsi.