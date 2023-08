Tripletta Juventus, plebiscito social: “Sono dei fenomeni”

Per la Juventus si sta avvicinando il giorno del debutto in campionato, con Allegri che sta oliando uomini e schemi in questa fase.

Domenica prossima i bianconeri giocheranno la prima giornata del campionato di serie A affrontando l’Udinese. Primo ostacolo non da poco per una squadra, quella di Allegri, che vuole riuscire a partire bene e mettersi subito davanti. Con la missione di riuscire a portare a casa a fine stagione quello scudetto tanto desiderato.

Ieri sera è andato in scena un test probante per la Juventus, la sfida con l’Atalanta di Gasperini. Ormai una big della serie A, proprio come i bianconeri. La sfida si è conclusa con un nulla di fatto, uno 0-0 che ha evidenziato qualche limite nella fase offensiva. Novanta minuti che sono serviti a trovare però i giusti equilibri in campo e a mettere benzina nelle gambe in vista di quella che sarà una stagione molto logorante, nonostante i mancati impegni europei.

Juventus, tifosi entusiasti di Huijsen, Cambiaso e Weah

Non sono ovviamente mancati i commenti dei tifosi bianconeri sui social riguardo il test di ieri sera. In tanti hanno osservato con attenzione la partita per valutare le condizioni della squadra bianconera quando ormai mancano pochi giorni al debutto ufficiale.

Occhi puntati soprattutto sui nuovi e sui giovani. Ed è stato impossibile non notare la partita molto positiva di Huijsen, Cambiaso e Weah. Tutti e tre ben sopra la sufficienza. L’attaccante americano sta rispettando le attese, i tifosi lo considerano già un vero e proprio fenomeno. Ha avuto il merito di essersi riuscito ad ambientare in pochissimo tempo. Ma anche il giovane difensore centrale e l’esterno rientrato dal Bologna hanno sfoderato una prestazione molto convincente. Non sembrano esserci dubbi sul fatto che Allegri punterà molto su di loro nella stagione che sta per cominciare, rispedendo al mittente ogni eventuale offerta di mercato che potrebbe arrivare.