Sì alla Juventus, colpaccio last minute: ‘freccia’ diabolica per Allegri

Nonostante ormai il campionato si alle porte non si fermano mai i rumors di calciomercato che riguardano la Juventus.

Pochi ma buoni finora i colpi in entrata messi a segno dalla dirigenza bianconera per rinforzare l’organico da mettere a disposizione dell’allenatore Massimiliano Allegri. Sono arrivati ottimi risultati dai primi test stagionali che precedono l’inizio della serie A e c’è fiducia affinché si possa puntare allo scudetto.

È questo l’obiettivo principale di una Juventus che non giocherà le coppe europee e dunque potrà concentrare tutte le sue energie sul massimo torneo italiano. Allenatore però aspetta ancora dei rinforzi, nonostante le smentite di rito. Una volta che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli avrà completato le cessioni degli elementi che non sono rientrati nei piani di Allegri, il club bianconero potrà concentrarsi sugli acquisti. Cercando di concludere quelle trattative già avviate sugli obiettivi che sono stati appuntati sul taccuino per migliorare la rosa.

Juventus-Berardi, l’affare si può fare: la situazione

Attenzione al nome che è tornato a circolare nel corso degli ultimi giorni, quello di un talento italiano come Domenico Berardi che è pronto a vestire la maglia bianconera. Da anni si parla di un futuro alla Juventus e ora quel giorno pare essere arrivato visto che il club torinese vuole investire sull’asso del Sassuolo.

Assente a Cosenza in Coppa Italia, la sua assenza non è passata inosservata. Come ha spiegato il giornalista Alfredo Pedullà il desiderio di Berardi è quello di passare alla Juventus. Il Sassuolo non vorrebbe perderlo ma allo stesso tempo ha compreso le ambizioni del ragazzo. I bianconeri vorrebbero chiudere la trattativa sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Una operazione in cui investirebbe circa 20 milioni di euro inserendo come contropartita tecnica Soulè. Un affare in fase di elaborazione che potrebbe però decollare da un momento all’altro. Una nuova freccia per Allegri in attacco?