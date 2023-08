La Juventus vede le stelle: accordo da oltre 30 milioni

Anche a Ferragosto i tifosi della Juventus continuano a mantenere alta l’attenzione sulle mosse di mercato della loro squadra del cuore.

Il campionato è ormai alle porte e la formazione di Allegri ha già dimostrato in queste prime uscite stagionali di avere tutte le carte in regola per poter lottare per lo scudetto. Certo è che il tecnico aspetta ancora dei rinforzi, almeno uno per reparto.

Finora il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli è stato molto impegnato sul piano delle cessioni. Riuscendo a trovare una collocazione a diversi elementi sotto contratto con i bianconeri. Recuperando dunque in questo modo delle importanti risorse economiche che potrebbero essere investite per delle operazioni in entrata, che la società torinese potrebbe compiere da qui fino alla conclusione del calciomercato estivo. Ci sarà tempo dunque fino alla fine del mese per portare dei volti nuovi alla corte di Allegri.

Il tempo, dicevamo. A disposizione sì, ma nemico giurato quando si deve fare i conti con la concorrenza. Perché a volte si può perdere un obiettivo di mercato anche soltanto per poche ore. Si è parlato tanto della possibilità che Nicolò Zaniolo tornasse in Italia dopo l’esperienza al Galatasaray. Iniziata a gennaio quando la Roma lo ha ceduto ai turchi.

Nicoló Zaniolo to Aston Villa, here we go! Verbal agreement in place on €27m total package add-ons included with Gala — loan deal with buy option clause 🟣🔵

Understand medical will take place on Wednesday, if all goes to plan.

Personal terms agreed, Zaniolo wanted Villa. pic.twitter.com/3539XicFnH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2023