Scudetto alla Juventus: i bookmakers la sparano grossa

E’ il giorno di Ferragosto ma il calcio non conosce feste. Tanto più che ormai siamo vicini all’inizio del prossimo campionato di serie A.

Nel prossimo weekend finalmente si torna a parlare di calcio giocato. Con i bianconeri di Allegri pronti a regalare delle nuove emozioni ai loro supporters. Non si scenderà in campo quest’anno in Europa e senza impegni infrasettimanali ci si concentrerà esclusivamente sul campionato.

Dopo anni senza alzare alcun trofeo c’è tanta voglia di tornare a vincere e per questo motivo lo scudetto sarà l’obiettivo principale. Da inseguire con tenacia e concentrazione. La Juventus sa benissimo che non sarà facile tagliare il traguardo davanti alle altre big della serie A. Che in questa sessione di calciomercato si stanno rinforzando tantissimo. Fondamentale sarà fare una partenza super, senza perdere terreno. I tifosi si aspettano qualche altro rinforzo per sognare in grande.

Juventus, poca fiducia dagli scommettitori per lo scudetto bianconero

Ma quale è la squadra maggiormente favorita per la vittoria dello scudetto? Le quote dei bookmaker generalmente sono un grosso indizio e guardandole appare chiaro come l’Inter sia in pole position. Ma gli scommettitori però sembrano pensarla anche in modo diverso.

Come si legge infatti su Agipronews, al di là delle quote, le puntate maggiori sulla vincitrice del prossimo campionato di serie A riguardano Milan e Inter. Tanta fiducia anche dunque per i rossoneri, la squadra che ha acquistato di più in questa sessione di trasferimenti. Al terzo posto tra le squadre più “scommesse” c’è la Roma di Mourinho, anche se non sembra attrezzata per questo obiettivo. E la Juventus? Così come il Napoli è stata giocata vincente da circa il 15% degli scommettitori. Decisamente poco guardando all’organico di Allegri, che dovrà cercare sul campo di ribaltare i pronostici.