Tutto già scritto: “Spalletti alla Juventus il prossimo anno”

A ridosso di Ferragosto è sempre il calciomercato a tenere banco in casa Juventus. Cosa bolle in pentola tra i bianconeri?

È iniziato ormai il countdown all’inizio del prossimo campionato di serie A. Un torneo nel quale la formazione di Allegri vuole essere grande protagonista per cercare di vincere quello scudetto che ormai manca da troppo tempo nella bacheca del club.

In questi giorni dunque i calciatori della Juventus si concentreranno sui primi impegni ufficiali della stagione che è appena iniziata. I dirigenti invece proseguiranno nel loro lavoro di rinnovamento dell’organico, nel tentativo di creare una squadra che possa aprire una nuova era vincente. Da qui fino alla fine del mese ci sarà tanto lavoro da compiere per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che finora ha pensato più che altro alle cessioni. Indispensabili per avere poi delle somme da reinvestire per i rinforzi che dovranno arrivare sotto la Mole Antonelliana.

Juventus, Spalletti ct per un anno e poi la panchina bianconera?

Mentre ci si affanna per avere da subito una Juve vincente, non passa certo inosservato quanto sta accadendo nel nostro calcio. Le dimissioni di Mancini da ct dell’Italia sono state un fulmine a ciel sereno. Al suo posto ormai sembrano esserci pochi dubbi, la Figc è intenzionata a chiudere per Luciano Spalletti. E pagherà una clausola al Napoli pur di averlo subito in panchina. Occhio però ad altri possibili scenari.

Dagospia non sembra avere dubbi su quello che potrebbe essere lo scenario relativo al futuro dell’ex allenatore di Roma e Napoli. Destinato sì ad allenare la nazionale azzurra, ma per un solo anno. Fino al prossimo Europeo al quale l’Italia spera di partecipare e vincere. Nella prossima estate il famoso sito spiega che Spalletti dovrebbe ricongiungersi a Giuntoli e diventare così l’allenatore della Juventus. Soltanto un gossip o una vera possibilità? Questa è una risposta che soltanto il tempo potrà dare.