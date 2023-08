Calciomercato Juventus, ‘braccato’ da Giuntoli: 40 milioni per il pupillo di Max

Calciomercato Juventus, Giuntoli non ha nessuna intenzione di mollare la presa e sarebbe pronto all’offerta da 40 milioni di euro per il pupillo di Allegri

Cristiano Giuntoli vuole accontentare in tutti i modi Massimiliano Allegri. Ci sta provando, senza poche discussioni, il dirigente bianconero a tenere aperte tutte le piste che il livornese ha chiesto. E una di queste, abbastanza difficile comunque, porta ad un elemento che non sembra essere in vendita.

Un però c’è sempre. E lo abbiamo visto in questa sessione di calciomercato che ha davvero dell’incredibile e che potrebbe portare anche a dei colpi clamorosi in questa ultima sua fase. E uno, secondo quanto riportato dal portale africano africafootunited.com, potrebbe riguardare proprio la Juventus, che sta cercando di puntellare la rosa per cercare di tornare a vincere lo scudetto. Non ci possono essere dubbi di nessun genere, l’obiettivo è strappare il tricolore dal petto del Napoli per cucirlo di nuovo sulle maglie bianconere. Insomma, tornando al tema principale del discorso, si parla di un rinnovato interesse per Partey dell’Arsenal.

Calciomercato Juventus, ecco la mossa di Giuntoli

Difficile, dicevamo. Sì, riuscire a strappare Partey ad Arteta, in questo momento, appare un compito difficilissimo se non impossibile. Il centrocampista è un elemento che ha colpito tutti in questa prima parte di stagione e lo aveva fatto già lo scorso anno, quando il tecnico spagnolo lo mandava in campo con estrema regolarità. Cosa confermata anche nel precampionato e nelle prime uscite ufficiali.

Giuntoli, come detto, non vuole mollare la presa e potrebbe mettere sul piatto un’offerta di 40milioni di euro tondi tondi per convincere l’Arsenal a lasciarlo partire. La sensazione, però, è che anche in questo modo sarà veramente difficile.