Chiusura in coppa cifra: bye bye Juventus, si veste di nerazzurro

Calciomercato Juventus, la trattativa è giunta al traguardo d’arrivo. Affare in prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni.

Dopo aver fatto cassa con molte cessioni, la Juventus spera di ritagliarsi un ruolo importante anche sul fronte entrate in questi ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato.

Alla luce delle buone prove offerte da Cambiaso e della sempre più probabile cessione di Kostic, i bianconeri hanno deciso di dirottare le loro attenzioni su un esterno offensivo: questo spiega il motivo per il quale la Juve sta affondando il colpo per Domenico Berardi. L’attaccante del Sassuolo è finito in cima alla lista dei desideri di Giuntoli, disposto a mettere sul piatto circa 22 milioni di euro per avvicinarsi alle richieste dei neroverdi, che valutano il proprio gioiello non meno di 30 milioni. Chi è destinato a non vestire la maglia della Juventus, invece, è Holm.

Per l’esterno destro dello Spezia, infatti, ha definitivamente preso quota l’opzione Atalanta. Secondo quanto riferito da Sky, gli orobici sarebbero ad un passo dal definire la trattativa con i liguri per il passaggio di Holm a Bergamo: affare in dirittura d’arrivo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di euro.