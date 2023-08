Juventus-Alessandria, sorpresa Pogba: il francese subito in gol

Juventus-Alessandria, sorpresa Pogba. Prove generali in vista dell’esordio in campionato per la formazione di Massimiliano Allegri.

Meno di un’amichevole, più di una sgambatura. Juventus–Alessandria, incontro disputatosi alla Continassa, ha rappresentato una sorta di prova generale in vista dell’esordio in campionato previsto per domenica sera alla Dacia Arena di Udine.

Il mercato ha imboccato le sue due ultime settimane e saranno le più calde in assoluto per la Juventus e per Cristiano Giuntoli. Diversi i tasselli da sistemare, ancora diversi gli esuberi da collocare. E diverse sono le trattative da chiudere al più presto presenti sul tavolo del direttore tecnico. Massimiliano Allegri, da buon aziendalista, si attiene ai risultati fin qui riportati dal mercato bianconero ma, in cuor suo spera, e forse è anche sicuro, che vi saranno nuovi arrivi da qui alla fine del mercato, datata 1° settembre.

Intanto, però, il tecnico livornese prosegue il suo lavoro con il materiale umano che ha a disposizione. Risposte interessanti sono già arrivate nelle prime uscite estive. La sgambatura contro l’Alessandria rappresenta anche l’opportunità di valutare le condizioni fisiche generali, soprattutto di coloro che sono reduci da infortuni, come Paul Pogba o Nicolò Fagioli. L’incontro contro l’Alessandria ha dato dei responsi che avranno fatto sicuramente piacere a mister Allegri.

Juventus-Alessandria, sorpresa Pogba

Vederlo scendere in campo è sempre una sensazione emozionante per il popolo bianconero. Paul Pogba rappresenta la più grande speranza, e la maggiore preoccupazione, di questa stagione per la società bianconera.

Il suo arrivo, esattamente un anno fa, ha mandato in visibilio i tifosi della Juventus. Il Polpo Pogba ha rappresentato una delle figure iconiche della prima parte del ciclo d’oro di Andrea Agnelli. I tifosi della Juventus amano il suo amore per la Juventus e quel ritorno a casa è sembrato quasi il preludio di una nuova era di successi. La passata stagione ha dato, purtroppo per i tifosi bianconeri, ben altri esiti.

Adesso si riparte. Con quale Pogba? Se le amichevoli estive contano assai poco, ancora di meno conta una sgambatura mattutina. Eppure, senza voler essere ottimisti a tutti i costi, qualcosa contro l’Alessandria si è visto. Pogba, nella posizione di trequartista, alle spalle di Dusan Vlahovic, ha realizzato una delle cinque reti finali ma, al di là della rete, il centrocampista francese si è mosso con discreta disinvoltura.

Segnali decisamente confortanti dal punto di vista fisico, dopo una stagione come quella passata, tutta da cancellare. Condizioni che sembrano confermare le previsioni di Allegri che ha parlato di qualche settimana di lavoro specifico ancora necessario al centrocampista francese per essere pronto al rientro in prima squadra. Ritrovare Paul Pogba in condizione significherebbe, per la Juventus, mettere in campo l’acquisto più importante.

Buone nuove anche per Nicolò Fagioli, sulla strada del completo recupero dopo l’infortunio alla clavicola del maggio scorso. Una rete e sensazioni decisamente positive.