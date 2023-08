Calciomercato Juventus, Klopp non molla la presa: bianconeri avvisati

Calciomercato Juventus, il Liverpool torna all’assalto per il giocatore inseguito dai bianconeri: futuro in Premier League.

La sua prima stagione in Germania non è andata secondo quelli che erano i piani iniziali. Si aspettava di trovare maggiore spazio, dopo che il club bavarese aveva sborsato circa 20 milioni di euro per accaparrarselo. Soltanto 24 presenze tra le varie competizioni per Ryan Gravenberch, centrocampista olandese che il Bayern Monaco un anno fa prelevò dall’Ajax.

Thomas Tuchel, allenatore del club campione di Germania in carica, gli ha fatto intendere che non sarà titolare neppure quest’anno e la prospettiva di trascorrere un’altra stagione in panchina non lo alletta. Sulle sua tracce ci sono diverse squadre italiane, tra cui la Juventus, che aveva chiesto informazioni già nell’ultima sessione di mercato invernale. Si è mosso anche il Milan, che al momento sembra in leggero vantaggio rispetto ai bianconeri. Ma Gravenberch fa gola anche al Napoli, nonostante quel ruolo sia già coperto da Lobotka e Anguissa. Tuttavia, la destinazione più probabile, nel caso in cui l’olandese dovesse lasciare Monaco di Baviera, è la Premier League. Negli ultimi giorni ha fatto passi avanti il Liverpool: Jurgen Klopp è alla ricerca di un rinforzo proprio in quella zona di campo.

Calciomercato Juventus, Gravenberch verso il Liverpool

I Reds, infatti, sono rimasti scottati dal “no” di Caicedo, il centrocampista ecuadoriano che sul più bello ha preferito trasferirsi al Chelsea.

TRUE✅ Liverpool will Start another try for Bayern’s Ryan Gravenberch. Jürgen Klopp never gave up this Transfer #EnglischeWoche pic.twitter.com/eaUg3ux4K9 — Christian Falk (@cfbayern) August 16, 2023

L’ex Brighton sarebbe stato perfetto per colmare quel vuoto lasciato dai vari Arthur, Keita, Milner, Oxlade-Chamberlain, Henderson e Fabinho, che in questa sessione di mercato sono migrati da Anfield Road per accasarsi altrove. Sfumato il sudamericano, il Liverpool, come conferma il centrocampista della Bild Christian Falk, è pronto a tuffarsi su Gravenberch, che in Inghilterra troverebbe sicuramente maggiore spazio rispetto al Bayern Monaco.