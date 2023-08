La Juventus è tornata regina del mercato: “Settimana prossima la chiusura”

Calciomercato Juventus, i bianconeri in questo momento sono scatenati: ecco il nuovo colpo. Settimana prossima si chiude l’operazione

Cristiano Giuntoli, sia nel suo passato, sia nel momento in cui è arrivato alla Juventus, ha dimostrato di avere le idee chiare su quello che è il mercato. Sì, proprio così, l’ex dirigente del Napoli ha fatto capire sin da subito chi comanda. E adesso si vuole imporre come nuovo re del calciomercato.

Mancano ancora diversi giorni alla chiusura delle trattative, ma il dirigente vuole regalare il prima possibile a Massimiliano Allegri i rinforzi richiesti. In queste ore la trattativa che vede impegnati i bianconeri è quella con il Sassuolo con protagonista Mimmo Berardi: l’attaccante esterno, capitano dei neroverdi, dopo anni di reticenze sembra essere davvero convinto a cambiare squadra. I contatti, così come riportato dal giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese, che ha parlato durante Juventibus, sono continui. Anche stasera, e pure nella giornata di domani, le parti cercheranno di trovare un accordo.

Calciomercato Juventus, settimana prossima si chiude per Berardi

Per arrivare alla fumata bianca, comunque, servirà ancora un poco di tempo. Non tantissimo, la settimana prossima l’operazione si dovrebbe concludere in maniera positiva per la Juventus che sente davvero vicino il traguardo. Un’operazione che dovrebbe portare al Sassuolo anche qualche giovane bianconero, uno di quelli cresciuti dentro la Cantera della Juventus e lanciati da Massimiliano Allegri.

Insomma, ci siamo, o quasi. Manca poco per il colpo lì davanti che andrebbe a chiudere il reparto avanzato del tecnico livornese. Un colpo che la Juve ha assaporato anche in altre sessioni di calciomercato e che adesso sembra pronto ad essere finalmente formalizzato. Con il via libera anche da parte del giocatore.