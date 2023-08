Non è ancora finita per la Juve: blitz nerazzurro last second

La Juventus è ancora in corsa per il gioiello ma il blitz dei nerazzurri potrebbe delineare la l’esito della trattativa

Il mercato estivo sta entrando nella fase calda e a due settimane dalla chiusura la Juventus vuole farsi trovare pronta per cogliere le occasioni che si presenteranno.

Per quanto riguarda le uscite, la società si è mossa con grande attenzione ed efficacia nelle ultime settimane, chiudendo le cessioni di Denis Zakaria, Luca Pellegrini e Nicolò Rovella. Questi, però potrebbero non essere gli ultimi giocatori a lasciare Torino. Anche Moise Kean è un nome caldo, soprattutto in ottica Milan. Così come Miretti che piace a diverse squadre di Serie A. Sembra essersi placato invece l’interesse del Chelsea per Dusan Vlahovic, vista la distanza tra la richiesta economica dei bianconeri sul conguaglio economico e le idee del club londinese. La Juventus, intanto è a caccia di qualche opportunità per quanto riguarda il mercato in entrata e rimane viva la pista che porta a Emil Holm, terzino destro dello Spezia. Nelle ultime ore, però il blitz di un club di Serie A potrebbe compromettere la corsa dei bianconeri.

Juventus, Holm conteso con l’Atalanta: blitz della Dea

Come riportato da Matteo Moretto, Emil Holm è conteso tra Juventus e Atalanta e nelle prossime ore potrebbe già arrivare un verdetto.

Il terzino svedese dello Spezia piace ai bianconeri già da inizio mercato, dopo aver attirato l’attenzione nel corso dello scorso campionato di Serie A. La Juventus lo ha messo in cima alla lista degli obiettivi per rimpiazzare Juan Cuadrado ma nelle ultime ore la strada sembra essersi complicata. L’Atalanta ha preso il sopravvento ed è decisamente avanti nella corsa a Holm e conta di chiudere la trattativa nei prossimi giorni. La Dea ha già inserito tasselli importanti, anche in difesa come Kolasinac e Bakker ma a destra manca ancora un giocatore da inserire e Holm potrebbe essere quel nome. Gasperini ha dimostrato di saper lavorare perfettamente con i giovani e lo svedese classe 2000 potrebbe trovare l’ambiente ideale per completare il suo percorso di crescita. La Juventus rimane in corsa per Holm ma l’accelerata del club bergamasco potrebbe delineare definitivamente la trattativa.