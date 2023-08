Calciomercato Juventus, svolta Lukaku: Giuntoli non molla e riallaccia i contatti con il Chelsea e con il giocatore. Real Madrid avvisato

La pista è ancora viva, nonostante l’interesse, così come svelato ieri, del Real Madrid che lo avrebbe messo nel mirino secondo Sport. E sappiamo benissimo che, quando di mezzo ci sono i Blancos è sempre difficile dire di no. Certo, la Juve si è mossa con largo anticipo, trovando l’accordo con il giocatore e dimostrando di essere pronta anche al sacrificio economico.

Sembrava un poco raffreddata la pista che portava a Lukaku, soprattutto perché in casa bianconera non si sblocca la cessione di Vlahovic (che alla fine potrebbe rimanere), ma secondo quanto riportato in queste ore da Sportitalia i contatti con il Chelsea, e con il centravanti belga ex Inter praticamente fuori dal progetto tecnico dei Blues sono ripresi. Non molla Giuntoli, vuole fare contento Massimiliano Allegri che ha espressamente richiesto il giocatore ritendendolo altamente funzionale alla propria idea di gioco. Un centravanti di peso da piazzare lì, nel cuore delle difese avversarie, che possa giocare spalle alla porta, attaccare la profondità, e creare spazi per i compagni.

Calciomercato Juventus, la situazione Lukaku

Contatti riavviati quindi. Contatti che fino alla fine delle operazioni di mercato – a meno che non si arrivi prima ad una conclusione – rimarranno vivi. Giuntoli potrebbe anche decidere, così come vi abbiam spiegato ieri, di inserire magari Kean nella trattativa, visto che il costo del cartellino è praticamente identico. Ma bisogna capire se il Chelsea accetterà questa offerta.

In ogni caso la notizia è che la Juventus la presa non l’ha mai mollata e cercherà in tutti i modi di fare questo regalo all’allenatore livornese che, fino ad oggi, ha visto solamente Weah come volto nuovo e che attende anche Berardi per il quale, ormai, sono stati rotti tutti gli indugi.