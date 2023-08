Offerta choc: Lukaku in Serie A ma non alla Juve

La Roma e l’assurda richiesta. Il calciomercato della Roma sta incontrando le medesime difficoltà dei più grandi club europei.

Il calciomercato ruota sempre attorno ai grandi nomi. I grandi nomi sono attaccanti. Il mercato 2023 è più che mai il mercato degli attaccanti. Un mercato complicatissimo.

Spaziando a 360° gradi, dall’Italia all’intera Europa, ci si rende conto che un denominatore comune sta legando i più grandi club europei. Gli attaccanti e la difficoltà di reperire il profilo voluto, costituiscono questo filo rosso che tiene uniti i destini di mercato di diverse grandi squadre. Ha iniziato il Real Madrid che ha perso Karim Benzema, ma non è riuscito ancora a sostituirlo.

Il PSG ha perduto Neymar ed è alla disperata ricerca di chi possa prendere il suo posto. Il Liverpool, nonostante un’offerta “pazzesca”, non è riuscito ad acquistare Caicedo, passato poi al Chelsea per 133 milioni di euro! Soltanto il Bayern Monaco sembra sorridere, ma soltanto dopo aver sborsato oltre 100 milioni di euro per Harry Kane, centravanti del Tottenham di 30 anni e con il contratto in scadenza nel 2024.

Anche negli italici confini il problema degli attaccanti attanaglia diversi grandi club, Napoli escluso, dal momento che è riuscito a trattenere il suo gioiello Osimhen.

La Roma e l’assurda richiesta

Se guardiamo a casa Italia ci rendiamo conto che anche da noi alcuni grandi club hanno seri problemi su come assestare il fronte offensivo. Se pensiamo all’Inter, data da molti come favorita alla vittoria del campionato che sta per iniziare, la società nerazzurra si è dovuta accontentare di Arnautovic, 35 anni, dopo aver perduto Dzeko e Lukaku.

La Juventus, che convive da due mesi con il dilemma Vlahovic, o il Milan che non è riuscito ad acquistare un centravanti paragonabile a Giroud, non dormono certo sonni più tranquilli. E infine vi è la Roma, il caso più eclatante e…disperato. Dall’inizio del mercato la società giallorossa avrà avviato trattative per non meno di dieci attaccanti, non riuscendo a chiudere alcuna trattativa.

La formazione allenata dal tecnico Mourinho ha avuto sempre una priorità chiamata Alvaro Morata. Una trattativa che non ha avuto esito positivo. Così come non sono andate a buon fine le trattative per Arnautovic, Abel Ruiz, Zapata e Scamacca. E in riferimento al mercato attaccanti della Roma, Angelo Mangiante, giornalista di Sky, ha lanciato un autentico scoop parlando di un tentativo effettuato dalla Roma per Romelu Lukaku!

La Roma avrebbe richiesto l’attaccante belga in prestito. La risposta del Chelsea è stata la medesima data prima all’Inter e poi alla Juventus quando le due società hanno inoltrato la medesima richiesta per il medesimo attaccante, ovvero un secco rifiuto. Il mercato davvero non smette mai di stupire. E mancano ancora un paio di settimane.