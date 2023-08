Il Barcellona gli dice addio, la Juventus lo prende per 30 milioni: affare in definizione

Calciomercato Juventus, rientrano in campo i bianconeri pronti a spendere 30 milioni per arrivare al centrocampista.

Secondo ‘Elnacional’, la Juventus è interessata ad acquisire Khephren Thuram dal Nizza, e sembra disposta a offrire 30 milioni di euro. La sfida al Barcellona per il giovane centrocampista potrebbe essere influenzata dalle risorse finanziarie.

Il calciomercato continua a suscitare interesse e speculazioni, e secondo le fonti in arrivo dall’estero, la Juventus sembra essere pronta a entrare nella corsa per Khephren Thuram, il giovane centrocampista (figlio d’arte) del Nizza. Mentre il Barcellona aveva manifestato interesse, le sfide finanziarie potrebbero dare all’offerta della Juventus un vantaggio nell’ottenere il talentuoso giocatore.

Avanti tutta per Thuram: Juventus in pole

La Juventus è da tempo nota per il suo impegno nel reclutamento di giovani talenti per costruire una base solida per il futuro. Secondo le notizie riportate da ‘Elnacional’, il club torinese è interessato a Khephren Thuram, figlio di Lilian Thuram, una leggenda del calcio francese. L’offerta della Juventus sembra raggiungere la somma di 30 milioni di euro, un investimento significativo per un giocatore giovane ma promettente come il cognome già impone.

Inizialmente, anche il Barcellona aveva mostrato interesse per Khephren Thuram, ma sembra che il club spagnolo stia affrontando limitazioni finanziarie che potrebbero influenzare le sue capacità di fare offerte competitive. Questo potrebbe rappresentare un’opportunità per la Juventus, che potrebbe ottenere un vantaggio nell’acquisizione del giocatore. Khephren Thuram ha dimostrato di avere un grande potenziale nel centrocampo, unendo talento e abilità tecniche ereditate dal padre. Il suo passaggio al Nizza è stato un passo importante nella sua carriera e ha attirato l’attenzione di club di livello europeo. Mentre il futuro di Thuram potrebbe essere incerto al momento, la sua decisione potrebbe essere influenzata dal progetto sportivo e dalle opportunità offerte dal club acquirente.