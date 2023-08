Accordo totale con il Psg: come cambia il futuro di Chiesa

L’accordo col Paris Saint-Germain è totale: ecco come cambia il futuro di Federico Chiesa e della Juventus

Nella rovente estate di calciomercato il nome di Federico Chiesa è spesso stato accostato a top club, soprattutto di Premier League.

L’attaccante italiano ha sempre dimostrato di voler essere un protagonista con la maglia della Juventus ma i tanti corteggiamenti dall’estero non sono facili da gestire per il club bianconero. Il Chelsea ma anche il Manchester United non hanno mai nascosto l’interesse per chiesa ma senza mai affondare concretamente il colpo. Negli ultimi tempi anche il Paris Saint-Germain ha mostrato un interesse concreto per l’ex Fiorentina ma anche il club parigino non si è fatto avanti con un’offerta vera e propria. La Juventus spera di trattenerlo, almeno per questa stagione. Anche perché difficilmente avrebbe il tempo di sostituirlo a meno di due settimane dalla fine del mercato estivo.

Juventus, il PSG punta su Kolo Muani: futuro deciso per Chiesa

Il nome di Federico Chiesa era stato spesso accostato al Paris Saint-Germain e il timore dei tifosi bianconeri è che alla fine l’attaccante possa lasciare Torino in questa sessione di mercato.

Il Psg ha perso sia Leo Messi che Neymar, trasferitisi rispettivamente in America e in Arabia Saudita. L’acquisto di Gonçalo Ramos è un tassello importante per Luis Enrique che potrà dare nuova linfa al reparto offensivo parigino che potrebbe ancora poter contare su Kylian Mbappé. Intanto la dirigenza del club francese non si è fermata all’attaccante portoghese e ha raggiunto l’accordo totale per un altro centravanti. Come riportato da Fabrice Hawkins, c’è accordo totale tra il Paris Saint-Germain e Randal Kolo Muani. L’attaccante francese sta per diventare un nuovo giocatore del PSG. Trattativa in corso tra il Paris e l’Eintracht Francoforte per il trasferimento dell’attaccante classe ’98 che andrà a completare il reparto dopo l’arrivo di Gonçalo Ramos dal Benfica.

Una notizia che, di fatto, chiude le porte al possibile approdo a Parigi di Federico Chiesa. Un sospiro di sollievo per la Juventus che dovrebbe aver chiuso ogni strada a una cessione del suo attaccante.