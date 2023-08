Vlahovic tra Juventus e Premier League: cifre ufficiali

Dusan Vlahovic tra Juventus e Premier League: il futuro del serbo è ancora incerto ma i bookmaker sono già sicuri. Le quote

Negli ultimi 15 giorni di calciomercato la Juventus ha intenzione di mettere dentro almeno un altro rinforzo.

Negli ultimi giorni si sono sbloccate diverse uscite che hanno permesso alla Juventus di sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi. Rimangono vive anche le piste in entrata, principalmente quella che porta a Leon Goretzka, in uscita dal Bayern Monaco, così come Benjamin Pavard. Parallelamente, nonostante rimanga in piedi l’ipotesi scambio con Romelu Lukaku, la situazione di Dusan Vlahovic sembra essersi momentaneamente placata. Potrebbe essere solo una calma apparente, la cosiddetta quiete prima della tempesta, anche se negli ultimi giorni sembra più concreta la possibilità che l’ex Fiorentina possa rimanere a Torino.

Juventus, i bookmaker si sbilanciano sul futuro di Vlahovic

Anche i bookmaker adesso vedono sempre più probabile la permanenza del centravanti serbo alla Juventus.

Secondo gli esperti Goldbet, ad esempio, la permanenza di Dusan Vlahovic in bianconero è quotata 1.25, quindi un esito piuttosto plausibile. Ancor prima dell’ipotesi Chelsea, ci sarebbe l’opzione Tottenham (quota 3.50) che ha perso Harry Kane, direzione Bayern Monaco, ed è a caccia di un nuovo centravanti di spessore. Gli Spurs stanno valutando lo stesso Lukaku che parallelamente ha aperte le porte dell’Arabia Saudita, ma anche il nome di Vlahovic piace al club londinese per aprire un nuovo ciclo. Il trasferimento del serbo al Chelsea, secondo i bookmaker, è quotato a 4.00. A seguire il Paris Saint-Germain al 7.50, il Real Madrid a 10.00, addirittura a 20.00 il Bayern Monaco che dopo l’arrivo di Kane potrebbe aver concluso il proprio mercato in entrata. A seguire anche ipotesi estremamente remote come il Manchester United che ormai ha definitivamente mollato per Vlahovic, ma anche Barcellona, Borussia Dortmund e Newcastle. Secondo le quote Goldbet è ormai quasi certo che Vlahovic vestirà la maglia della Juventus anche nella prossima stagione.