Messaggio alla Juventus: UFFICIALE, colpo di scena Samardzic

Messaggio alla Juventus, il centrocampista tedesco in questi giorni è al centro di una paradossale vicenda di calciomercato.

Il suo destino sembrava ormai compiuto. Ma, come spesso accade in sede di calciomercato, tra il dire e il fare c’è spesso di mezzo il mare.

Il mare di dubbi, in questo caso, che tutt’ad un tratto ha travolto suo padre. Non è ancora chiaro, sebbene il campionato stia ufficialmente per entrare nel vivo, cosa ne sarà di Lazar Samardzic. Il ventunenne nativo di Berlino era pronto a fare le valigie e a trasferirsi a Milano per vestire la maglia dell’Inter. Peccato solo, appunto, che suo padre, dal nulla, aveva chiesto di ridiscutere i termini dell’accordo e di ritrattare le commissioni che si era provveduto a concordare, nei giorni precedenti, con la procuratrice Rafaela Pimenta. A quel punto, è successo il patatrac: il club nerazzurro e l’entourage del centrocampista non sono più riusciti a trovare un punto d’incontro e l’affare è saltato.

Messaggio alla Juventus, Sottil convoca Samardzic

Al momento, dunque, Samardzic è ancora a tutti gli effetti un giocatore dell’Udinese. Che, in quanto tale, come annunciato qualche minuto fa, è stato convocato da Sottil in vista della prima giornata di campionato, che vedrà i friulani impegnati contro la Juventus.

La stessa squadra, guarda caso, che sarebbe da qualche tempo sulle tracce del tedesco e alla quale, facendo saltare tutto, papà Samardzic potrebbe aver fatto un “favore”. Il centrocampista infatti piace molto al footbal director bianconero, Cristiano Giuntoli, che lo aveva notato sin dai tempi in cui giocava con il Napoli. A tal proposito Tuttosport riferiva, nei giorni scorsi, che non è da escludersi uno “scambio” tra l’Udinese e la Juventus: la seconda potrebbe ottenere Samardzic e cedere ai friulani Hans Nicolussi Caviglia, da tempo nei loro radar. E chissà, quelli che domani saranno i suoi avversari presto potrebbero essere i suoi compagni di squadra.