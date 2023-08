Trattativa chiusa UFFICIALE: gode anche la Juventus

Trattativa chiusa UFFICIALE, il trasferimento è stato appena ufficializzato: 10 milioni di euro all’anno all’ex bianconero.

Prima Cristiano Ronaldo. Poi Neymar. Adesso, anche lui. Non sarebbe propriamente corretto parlare di esodo, ma sembra proprio che molti giocatori siano disposti a fare carte false pur di giocare in Arabia Saudita. Merito, certamente, dei contratti faraonici offerti a quanti sono disposti a mollare armi e bagagli per trasferirsi in Medio Oriente.

Tanti, negli ultimi tempi, hanno lasciato la Serie A in favore di un’avventura nella Saudi Pro League. E anche un difensore, che in passato ha vestito la maglia bianconera, ha deciso di fare lo stesso. Parliamo di Merih Demiral, fino a poche ore fa ancora in forza all’Atalanta, che è stato a lungo corteggiato dall’Al-Ahli – club di Gedda che ha già arruolato giocatori del calibro di Firmino, Mendy, Saint-Maximin e Kessié – e che, alla fine, avrebbe ceduto alle lusinghe degli arabi. L’offerta sul piatto, d’altra parte, era troppo ghiotta per pensare anche solo lontanamente di rifiutare: il club gli ha offerto un contratto triennale con uno stipendio pazzesco, per effetto del quale guadagnerà almeno 10 euro a stagione.

Trattativa chiusa UFFICIALE, anche Demiral in Arabia: che ci guadagna la Juve?

Ecco spiegato perché abbia preferito l’Al-Ahli alle altre società che si erano interessate a lui, prime fra tutte l’Inter e la Roma.

L’operazione potrebbe portare nelle casse della Dea, benché le cifre ufficiali non siano ancora state rese note, una somma altrettanto considerevole, mentre non è ancora chiaro se il trasferimento di Demiral permetterà alla Juventus di incassare qualcosa o meno. Un comunicato pubblicato nei giorni scorsi dalla società spiega che il 10% che in teoria le spetterebbe sarebbe calcolato sulla differenza sussistente tra l’importo della cessione e la somma spesa dalla Dea per acquistare il difensore turco. Sarà solo l’Atalanta a guadagnarci, dunque, nel caso in cui la cessione di Demiral fosse inferiore alla soglia dei 20 milioni. Non è ancora detta l’ultima parola, insomma: è possibile che anche la Juventus, alla fine, possa incassare qualcosa.