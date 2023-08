Clamoroso dall’Argentina: la Juventus gli dice addio

La Juventus saluta anche lui. Da questo infinito calciomercato la Juventus attende ancora responsi importanti. Intanto c’è chi è pronto a salutare.

Tagli, sempre tagli, fortissimamente tagli. Le nuove regole dettate dalla proprietà sembrano non lasciare alternative a Cristiano Giuntoli e a Giovanni Manna, gli uomini mercato della Juventus.

Ora è arrivata anche la comunicazione ufficiale di Massimiliano Allegri. L’organico è ancora eccessivamente ricco e va ulteriormente sfoltito. In una stagione che vedrà la Juventus orfana dell’Europa, con 38 gare di campionato e, al massimo, le 5 di Coppa Italia, una rosa composta da 22 elementi è più che sufficiente. Per cui avanti con i tagli. Ed il lavoro non manca di certo dalla parti della Continassa.

Con i casi Lukaku e Berardi che hanno tutta l’intenzione di protrarsi fino alla fine del mercato, che chiuderà i battenti il 1° settembre, la priorità in casa Juventus sembra che l’abbiano i giovani talenti in cerca di adeguata collocazione. L’attaccante brasiliano, Kaio Jorge, ritrovato dopo un lungo periodo di assenza a causa di un grave infortunio, sembra ormai ad un passo dal Frosinone.

Così come il talentuoso centrale dell’Uruguay campione del mondo Under 20, Facundo Gonzalez, appare prossimo a raggiungere la Sampdoria di Andrea Pirlo in Serie B. Ma un altro grande talento sudamericano della Giovane Juventus è in attesa di conoscere il suo immediato futuro: Matias Soulé.

La Juventus saluta anche lui

Matias Soulé, classe 2003, centrocampista offensivo-attaccante argentino, è uno dei profili più talentuosi, forse il numero uno, della nidiata di giovani potenziali campioni che rappresentano un motivo di grande orgoglio in casa Juventus.

🚨Feyenoord pretende a Matías Soulé. El club holandés está en charlas con la Juventus para intentar traerlo a préstamo.

*️⃣Nada definido ni avanzado aún por el juvenil que suele ser citado por Scaloni. pic.twitter.com/KB141qbMqu — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 20, 2023

Nell’elenco dei nomi in eccesso nella fin troppo numerosa rosa bianconera c’è anche il suo. Quale futuro per il fantasista argentino? Al momento l’ipotesi italiana sembra una seconda scelta. A confermarcelo le parole di Cesare Luis Merlo: “Il Feyenoord vuole Matia Soulé. Il club olandese è in trattativa con la Juventus per cercare di portarlo in prestito“. Al momento, prosegue Cesare Luis Merlo, non vi è nulla di definito tra i due club.

Una nuova esperienza per il giovane talento argentino, finalizzata alla prosecuzione di quel processo di crescita che ha già conseguito tanti buoni risultati. La società bianconera ha riposto grande fiducia in Matia Soulé ed è per questo che, al momento, l’eventuale cessione avverrebbe soltanto con la modalità del prestito secco. A meno che non arrivi alla Continassa la famigerata proposta indecente. Spesso tanto attesa, ma mai arrivata.

Per nessuno.