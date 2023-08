Accordo chiuso, tutto fatto: l’attaccante dice addio alla Juve

Accordo chiuso, l’attaccante dice addio alla Juventus voluto dal suo ex direttore sportivo. Via in prestito con diritto di riscatto

Accordo chiuso, e l’attaccante dice addio alla Juventus. No, non parliamo di elementi della Prima Squadra in questo caso, ma di un giovane classe 20021 della Juventus Under 23 che va in Portogallo, almeno secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Pedro Sepulveda.

Il profilo è quello di Felix Correia, classe 2001, che a quanto pare sarà un giocatore del Gil Vicente, club portoghese, che lo ha preso in prestito con diritto di riscatto. Il suo nome è stato fortemente caldeggiato dal direttore sportivo dei portoghesi visto che lo aveva già avuto in un’altra sua esperienza, al Maritimo di Madeira. Insomma, come quei tecnici che quando cambiano squadra si portano quei giocatori fidati. In questo caso è un dirigente che vuole un elemento sempre con sé. L’ufficialità dell’operazione, da parte del club bianconero, dovrebbe arrivare nello spazio di pochissimo tempo ormai.