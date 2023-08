Lukaku-Roma, Giuntoli fa fuori Kean e chiama l’erede: soluzione choc

Calciomercato Juventus, le ultime sulle mosse dei bianconeri in entrata e in uscita. Adesso cambia tutto.

Da Kean a Morata. In questi ultimi giorni si potrebbero porre le basi per un clamoroso restyling in casa Juve. A fornire dettagli importanti sulle prossime mosse dei bianconeri ci ha pensato Gianluca Di Marzio, nella consueta trasmissione ‘Sky Calciomercato’.

Ecco quanto riferito sul tema attacco: “La Juventus è tornata a parlare con Morata e a prenotarlo nel caso in cui dovesse uscire Kean. Soluzione cautelativa: se Kean dovesse lasciare, Giuntoli è pronto a riportare Morata in Italia. Lukaku vuole ancora aspettare le mosse bianconere, capire il futuro di Vlahovic. Per adesso non sta aprendo ad altre situazioni; oggi a Roma è impazzata la Lukaku mania.

Non c’è una vera e propria trattativa Roma-Chelsea. Se la Roma non dovesse trovare l’attaccante nei prossimi giorni e il Chelsea dovesse aprire al prestito, allora la suggestione in quel caso potrebbe aprirsi; la Roma sarebbe vigile se il Chelsea aprisse al prestito.