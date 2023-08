Verdetto UFFICIALE del Gup: Juventus ‘assolta’

La stagione è iniziata nel migliore dei modi per la Juventus, che ha ottenuto i suoi primi tre punti stagionali sul campo dell’Udinese.

C’era grande attesa tra i tifosi bianconeri in vista dell’esordio stagionale. Attesa ripagata da una prestazione convincente e da una vittoria mai in discussione. Quest’anno la Juve non parteciperà ad alcuna competizione europea e dunque ci si potrà concentrare sul campionato di serie A. Nel tentativo di andare a conquistare quello scudetto che ormai manca da qualche anno a Torino.

C’è tanta voglia di cancellare assolutamente l’ultima stagione che ha portato la Juventus ad un piazzamento in classifica assolutamente non consono con il valore della rosa di Allegri. Senza considerare poi il fatto che è arrivata la sanzione della UEFA riguardo la partecipazione alle coppe, che priva la squadra di un palcoscenico internazionale importante e dei conseguenti introiti economici. In queste prime giornate di campionato dunque Chiesa e compagni dovranno dimostrare di aver voltato definitivamente pagina rispetto al passato.

Juventus, nessuna irregolarità nel trasferimento di Orsolini

Negli scorsi mesi i bianconeri sono stati coinvolti in vicende extracalcistiche ormai note a tutti. Che hanno portato alla penalizzazione in classifica di 10 punti, decisiva poi per concludere al settimo posto in graduatoria. Nel frattempo nell’ambito dell’indagine “Prisma” alcune carte sono state trasmesse da Torino ad altre procure italiane, in modo da verificare le operazioni effettuate dalla Juve con altri club e definite sospette.

Un primo successo è arrivato per il club torinese dopo la decisione del Gup di Bologna Sandro Pecorella, che ha verificato che non c’è stato alcun falso in bilancio per il passaggio di Riccardo Orsolini dalla Juventus al Bologna. Anche nei prossimi mesi probabilmente si continuerà a parlare di queste vicende in casa bianconera. Ma Allegri e i suoi ragazzi sanno bene che devono concentrarsi esclusivamente a quanto accadrà in campo.