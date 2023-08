Allegri e quella soffiata che fa tanto rumore: “Addio al calcio”

By

Allegri e quella soffiata sul futuro che fa tanto rumore. Ecco la rivelazione del mentore di Max nella sua carriera di allenatore

Galeone è il mentore di Massimiliano Allegri. Non è mai stata nascosta questa cosa, soprattutto da parte del tecnico bianconero, che vede in quello che è stato il suo allenatore uno di cui fidarsi. E quando parla Galeone, è come se parlasse Max. O quasi.

L’ex tecnico ha rilasciato un’intervista a Radio Sportiva, dove ha fatto un quadro sulla Juventus e soprattutto nella quale ha parlato del possibile futuro del livornese. “Max ha fiducia in Chiesa, io invece continuo a insistere che la soluzione ideale sarebbe Berardi: darebbe grandi soluzioni offensive alla Juventus, oltre a fare gol sa anche come muoversi. Darebbe tante possibilità in più: potrebbe giocare coi tre davanti con Chiesa e coi quattro centrocampisti”. La pista Berardi, quindi, piace a Galeone. Una pista che però sembra chiusa, almeno stando a quelle che sono state le dichiarazioni di Carnevali.

Allegri e il futuro in Nazionale

“Vlahovic? Grande calciatore, ha avuto la pubalgia e chi ha giocato a calcio sa che problema sia. Lo terrei: dando via lui tutti fanno il nome di Lukaku, anche perché prendere altri nove è difficile. Allegri e la Nazionale? C’era questa possibilità quando Petrucci era presidente del CONI. Ultimamente poteva essere un’idea per dire addio al calcio, ma la scelta di Spalletti è straordinaria”.

Quindi un Allegri che ha realmente avuto a quanto pare la possibilità di sedersi sulla panchina azzurra. Però poi ha prevalso il cuore quella volontà di ritornare alla Juventus.