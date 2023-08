Svetta la Juventus e prende Lukaku: hanno dato i numeri, sorpasso confermato

Lukaku alla Juventus, ci sono i numeri. Le ultimissime notizie riguardo l’affare di calciomercato con il Chelsea.

La notizia di questa mattina ha trovato conferma: c’è stato un riavvicinamento tra la Juventus e il Chelsea. I Blues sono pronti a cedere Romelu Lukaku che può essere il colpo da novanta di questo calciomercato 2023 della società bianconera. Ecco nuovi aggiornamenti su questo affare che può entrare nel vivo negli ultimi giorni della sessione estiva che si concluderà il primo settembre alle ore 20.

La stagione è già iniziata ma le società di Serie A continuano a muoversi per portare nuovi giocatori nelle rispettive squadre. Tra i club più attivi c’è la Juventus che ad oggi è ferma a Weah: l’avvento di Giuntoli non ha portato a grandi stravolgimenti ma solo a qualche cessione che ha migliorato i conti del club. Il colpo grosso per i bianconeri potrà arrivare negli ultimi giorni di calciomercato. Ecco le ultimissime notizie che arrivano da Londra in merito all’affare Chelsea Juventus per Lukaku, che è il grande desiderio di mister Allegri.

Calciomercato Juventus: aggiornamenti su Lukaku, nuove cifre

Romelu Lukaku continua ad essere l’obiettivo principale della Juventus per questo calciomercato estivo 2023. L’ipotesi di un suo ritorno in Italia non è da scartare. Le parti continuano a dialogare per trovare la quadra e favorire questo trasferimento che potrà portare dei benefici sia al club londinese che a quello bianconero con Allegri alla ricerca di un bomber con le caratteristiche di Big Rom. Nel frattempo Lukaku si allena a parte con l’Under 21 del Chelsea e attende novità sul suo passaggio alla Juventus: il belga ha dato priorità assoluta alla Vecchia Signora.

Secondo gli esperti di scommesse, la Juventus è la grandissima favorita per prendere Romelu Lukaku. La quota riguardo un trasferimento in bianconero di Big Rom è quotata a 1,75. Discorso differente, invece, per la Roma che nelle ultime ore è stata tirata in mezzo in questa situazione: i giallorossi, che cercano un nuovo attaccante dopo aver visto sfumare l’affare Zapata, hanno possibilità di prendere Lukaku? L’ipotesi Roma vale 4 volte la posta. Più defilato il Milan, con una quotazione di 6. Resistono le piste straniere con Tottenham a 3, medisima valutazione anche per l’approdo di Lukaku nella Saudi Pro League. Più complicata, invece, la strada che porta il belga all’Atletico Madrid: la quotazione è di 9. Si attende solo la fine del mercato per scoprire cosa ne sarà del futuro di Lukaku che in cuor suo ha già scelto la sua prossima squadra: per favorire l’approdo alla Juventus servirà uno sforzo da parte della società bianconera e anche del Chelsea che se non vuole prendere Vlahovic dovrà abbassare le proprie richieste e aprire anche al prestito oneroso dell’attaccante.