Accordo chiuso con la Roma: la Juventus non se lo fa ripetere due volte

Accordo chiuso con la Roma, Mourinho esulta: Tiago Pinto ha in mano il nuovo attaccante giallorosso.

José Mourinho tira un sospiro di sollievo. La Roma gli ha appena regalato l’attaccante che il tecnico portoghese attendeva con trepidazione ormai da settimane, quello che andrà a colmare il vuoto lasciato dal’inglese Tammy Abraham, fuori causa per un infortunio almeno fino a febbraio. Niente Lukaku, che per i giallorossi era stata solamente una suggestione.

Nella Capitale arriva dal Bayer Leverkusen l’iraniano Sardar Azmoun, 26 anni, reduce da una stagione non proprio esaltante in Bundesliga, dove ha realizzato solo 4 gol in 33 partite. Tiago Pinto si defila dunque definitivamente dalla corsa al centravanti belga, sul quale per adesso resta solo la Juventus. Nel frattempo sembrerebbe siano ripresi i discorsi tra il club inglese e quello bianconero, che potrebbe riportare l’ex Inter in Serie A.