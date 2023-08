“Amrabat alla Juventus”: lo stupore non fa 90, investitura UFFICIALE

Calciomercato Juventus, l’ex commissario tecnico azzurro ha spiegato il suo punto di vista. L’investitura è di quelle ufficiali

Chissà se il colpo in mezzo al campo – qualora arrivasse l’occasione visto che l’obiettivo rimane Lukaku – non arrivasse dall’Italia. Di certo un’investitura, anche importante, è arrivata direttamente da Cesare Prandelli, ex commissario tecnico, che ha parlato al quotidiano La Nazione.

Il focus è stato su Amrabat, centrocampista centrale della Viola, che ormai con la squadra di Italiano ha chiuso. Il marocchino è sul mercato da un pezzo tant’è che lo scorso mese di gennaio sembrava vicino a vestire la maglia del Barcellona. Poi lo stop all’operazione e fino al momento non sono arrivate offerte a Commisso ritenute soddisfacenti. Un esubero a Firenze che potrebbe fare pure al caso della Juventus. Le parole di Prandelli lasciano pochissimo spazio ai commenti.

Calciomercato Juventus, l’investitura di Prandelli

“Non mi stupirei di vederlo in Inghilterra o alla Juventus. Non è un regista classico, ma abbina struttura fisica e personalità per garantire equilibrio e ordine alle proprie squadre”. Questo il commento dell’ex tecnico tra le altre anche della Fiorentina. Con un Amrabat che, in mezzo al campo, potrebbe anche fare le fortune bianconere. In quel ruolo al momento il titolare è Locatelli ma l’ex Sassuolo all’occorrenza potrebbe pure traslocare come interno.

Trattativa impossibile? Oseremmo dire di sì. Difficilissima sicuro perché abbiamo capito che, nel mercato, davvero nulla è impossibile. Perché nonostante quelle che sono anche state le dichiarazioni di Commisso in più di una occasione, i rapporti tra i club sono ottimi e la dimostrazione è anche l’ultimo affare che ha portato Arthur a Firenze.