Calciomercato Juventus, Giuntoli silura i nerazzurri: definitivo per 20 milioni

Calciomercato Juventus, Giuntoli deciso non fa un passo indietro: nerazzurri silurati. Addio solo definitivo per 20milioni di euro

C’è un elemento dentro la Juventus che fa gola a molti club: qualità tecniche importanti, fisiche non di meno, e soprattutto una carta d’identità freschissima che permette di fare nel caso un importante investimento per il futuro. E il nome è quello di Iling Junior.

L’esterno inglese, lanciato da Massimiliano Allegri lo scorso anno, sembra poter essere in uscita, soprattutto se arrivasse un’offerta da 20milioni di euro per il cartellino. Sì, è proprio questa la cifra che avrebbe richiesto Cristiano Giuntoli all’Atalanta, che lo vorrebbe nella propria rosa. Una Dea che però avrebbe preferito la formula del prestito, identica a quella che negli anni scorsi ha portato alla corte di Gasperini prima Romero e poi Demiral. Ma in questo modo l’operazione non andrà mai a buon fine – spiega tuttoatalanta.com – vista la reticenza bianconera di aprire ad un addio in questo modo.

Calciomercato Juventus, la richiesta di Giuntoli

Ma Giuntoli come detto non ci sente. Se addio dovrà essere solamente a titolo definitivo. E per una cifra bella importante, soldi che i bianconeri potrebbero investire per un’altra entrata, anche se in quella zona del campo c’è sempre Kostic, non utilizzato da Allegri contro l’Udinese alla prima uscita ufficiale della stagione.

La sensazione netta è che in questo momento, uno tra il serbo e l’inglese è di troppo. E che quindi – anche per via di quelle parole di Giuntoli sui conti – uno dei due dovrebbe uscire. Di conseguenza l’altro rimarrà in bianconero e si giocherà domenica dopo domenica il posto con Cambiaso, mandato in campo dal primo minuto in Friuli nella partita vinta contro la squadra di Sottil.